Presidente de Paraguay Celebra Victoria ante Alemania en Mundial 2026 con Feriado Nacional

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró el triunfo de la Selección Paraguaya ante Alemania y su pase a los Octavos del Mundial 2026, con feriado nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su alegría al conocer el triunfo del equipo nacional luego de derrotar a Alemania en tanda de penales.

"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", escribió el presidente.

Las reacciones por esta decisión no se hicieron esperar, las cuales en su mayoría agradecieron la medida. Lo anterior, porque el país entero celebra este acontecimiento histórico.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

(2) Santiago Peña en X: "¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾" / X

¿Qué le espera a Paraguay en el Mundial 2026?

El director técnico del equipo sudamericano, Gustavo Alfaro, dijo que Paraguay sufrió hasta el final para vencer a Alemania en el Mundial 2026.

El estratega argentino, señaló que vivió el momento con mucha tensión porque sabía lo complicado de enfrentar al tetracampeón del mundo.

"Sabíamos que ⁠iba a ser muy complicado, jugábamos con un candidato a campeón del mundo, con mucha jerarquía, con mucha diferencia ‌en la previa. Pero los muchachos hicieron ‌un gran partido", dijo Alfaro a la televisión ⁠paraguaya.

En la tanda de penales, el portero Orlando Gill, contuvo dos disparos y se convirtió en un héroe nacional.

"Lo ​resistieron a pie firme hasta el final", dijo Alfaro. "Por suerte, lo sacaron adelante y después, ‌como son las ‌cosas nuestras, sin sufrir no lo podemos conseguir (...) tuvimos que ir al sexto penal para terminar de definirlo", agregó.

Ahora Paraguay ‌enfrentará en octavos de ​final el sábado al ganador de la llave entre Francia y Suecia.

EPP