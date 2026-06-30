Presidente de Paraguay Celebra Victoria ante Alemania en Mundial 2026 con Feriado Nacional

El pase de Paraguay a los 8vos del Mundial 2026 trajo alegría a la nación y así celebró el presidente Santiago Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró el triunfo en el Mundial 2026Foto: Reuters
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