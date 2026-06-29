¿Quién Es Orlando Gill, Portero de Paraguay que Fue Héroe Ante Alemania en Penales?

El futbolista Orlando Daniel Gill es el portero de la Selección de Paraguay que hoy se vistió de héroe ante Alemania en los penales, al atajar dos disparos en el Mundial 2026 y clasificar a la siguiente ronda, por 3-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos.

Nick Woltemade, de Alemania, ve su penalti detenido por Orlando Gill, de Paraguay, durante la tanda de penaltis. Foto: Reuters

¿Quién es Orlando Daniel Gill?

Orlando Daniel Gill es apodado el "Gigante" debido a su estatura de 1.98 metros y se ha convertido en una de las máximas revelaciones internacionales bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

Se formó en clubes de Paraguay como el Club 13 de Junio de Reducto y el CS San Lorenzo.

En 2023 dio el salto a Argentina al unirse a San Lorenzo de Almagro, club que compró su pase definitivo a principios de 2025 tras sus grandes actuaciones en la liga local y en la Copa Argentina.

En 2026, ha sido el portero titular de San Lorenzo tanto en el torneo de Primera División de Argentina como en la CONMEBOL Sudamericana.

Al debutar oficialmente con la selección de Paraguay en las eliminatorias, fue incluido en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Se convirtió en el portero mejor valorado de la fase de grupos según el Power Ranking de la FIFA al registrar 17 paradas en la primera ronda.

En el partido de octavos/dieciseisavos de final disputado el 29 de junio de 2026, Gill llevó a Paraguay a una clasificación histórica frente a Alemania al empatar 1-1 en tiempo regular y extra en 120 minutos.

¿Cuál es el valor de mercado de Orlando Gill tras victoria vs Alemania?

De acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, el valor de mercado actual del portero de Paraguay Orlando Daniel Gill se ubica en 6 millones de euros (aproximadamente 6.5 millones de dólares).

Actualmente es portero titular en San Lorenzo de Almagro y al mostrar un gran nivel con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, el club dueño de su carta busca recibir una cifra cercana a los 10 millones de dólares ante el interés de ligas europeas.

¿Qué dijo Orlando Gill luego de atajar penales a Alemania?

Orlando Gill, de Paraguay, detiene un penalti fallado por Kai Havertz, de Alemania. Foto: Reuters

Orlando Gill atajó los penales de Kai Havertz y Nick Woltemade, en tanto Jonathan Tah remató fuera para sellar el resultado que dejó fuera de competencia al cuatro veces campeón del mundo. Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri anotaron para Alemania.

"Una emoción inmensa, fue un partido muy complicado, supimos aguantarlo. Es un privilegio, eliminamos a un campeón", dijo el portero Gill.

Para Paraguay marcaron en la tanda Mauricio Magalhães, Gustavo Gómez, Matías Galarza y José Canale. En tanto, el remate de Antonio Sanabria salió desviado y el portero Manuel Neuer contuvo el remate de Fabián Balbuena.

HVI