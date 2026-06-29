¿Quién Es Orlando Gill, Portero de Paraguay que Fue Héroe Ante Alemania en Penales?

Orlando Daniel Gill es apodado el "Gigante" debido a su estatura de 1.98 metros y se ha convertido en una de las máximas revelaciones internacionales

¿Quién Es Orlando Gill? Portero de Paraguay que Fue Héroe Ante a Alemania en PenalesEl futbolista Orlando Daniel Gill, portero de la Selección de Paraguay. Foto: Reuters

Destacado

De acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, el valor de mercado actual del portero de Paraguay Orlando Daniel Gill se ubica en 6,00 millones de euros luego de vencer a Alemania

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+