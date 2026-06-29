Adolescente Discute con su Mamá y Escapa de Casa en Puebla: Pidió Ayuda a la Policía para Volver

Elementos de la Policía Municipal de Coronango confirmaron la localización sano y salvo de un menor de 15 años de edad, quien contaba con una Alerta Amber vigente y era buscado por sus familiares desde la semana pasada en Puebla.

Durante los recorridos de vigilancia y prevención sobre la calle 5 de Mayo de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, los oficiales fueron interceptados por el joven, quien les hizo señas para solicitar su ayuda.

Localizan a joven de 15 Años con Alerta Amber vigente en Coronango

El menor manifestó a los uniformados que el pasado 21 de junio había tomado la decisión de abandonar su hogar luego de tener una discusión con su madre.

Se sabe que toda la semana se mantuvo refugiado en inmediaciones de Misiones de San Francisco, sin embargo, expresó su deseo voluntario de recibir apoyo para regresar a su casa.

Regresa a casa joven que escapó después de discutir con su mamá en Puebla

Los policías de Coronango resguardaron al adolescente y lo trasladaron al Complejo de Seguridad Pública donde constataron que las características del joven coincidían plenamente con una ficha de búsqueda activa.

Posteriormente, el menor fue canalizado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Finalmente, el varón de 15 años de edad fue devuelto a su familia.

Con información de N+

JAPR