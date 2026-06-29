Adolescente Discute con su Mamá y Escapa de Casa en Puebla: Pidió Ayuda a la Policía para Volver

El menor de 15 años refirió a los uniformados que tuvo una discusión con su madre el fin de semana pasado y decidió ausentarse.

El joven se acercó a los oficiales para pedir ayuda.Foto: SSC Coronango

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Tras una semana desaparecido, un joven de 15 años con Alerta Amber vigente en Puebla pidió ayuda a la policía para volver a casa. Conoce los detalles de su regreso.

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