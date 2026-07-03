¿Hay Fallas en el Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en Estaciones y Líneas

¿Viajas en el Metro hoy? Te contamos cómo está el servicio en las líneas para que lo consideres en tus traslados

Estación HidalgoEstación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Foto: Cuartoscuro

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¿Hay Fallas en el Metro CDMX Hoy? Horarios, Estado del Servicio en las Líneas y Estaciones Cerradas