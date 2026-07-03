¿Hay Fallas en el Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en Estaciones y Líneas

Si usas diariamente el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX para trasladarse a tu trabajo, escuela o compromisos, en N+ te compartimos cómo está el servicio en estaciones y las líneas hoy, 3 de julio de 2026

De acuerdo con el Metro, en la mañana de este viernes la circulación de trenes se mantiene con normalidad en la mayor parte de la red.

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El transporte público informó que existe afluencia baja y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

¿En qué líneas hay avance lento?

El STC indicó que en la Línea 3 se trabajaba para agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales durante el arranque del servicio.

Asimismo, pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y utilizar la palanca de emergencia únicamente cuando exista una situación que realmente lo amerite, ya que su activación indebida puede provocar retrasos en toda la línea.

FBPT