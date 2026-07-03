¿Hay Fallas en el Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en Estaciones y Líneas
¿Viajas en el Metro hoy? Te contamos cómo está el servicio en las líneas para que lo consideres en tus traslados
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Si usas diariamente el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX para trasladarse a tu trabajo, escuela o compromisos, en N+ te compartimos cómo está el servicio en estaciones y las líneas hoy, 3 de julio de 2026
De acuerdo con el Metro, en la mañana de este viernes la circulación de trenes se mantiene con normalidad en la mayor parte de la red.
El transporte público informó que existe afluencia baja y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
El STC indicó que en la Línea 3 se trabajaba para agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales durante el arranque del servicio.
Asimismo, pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y utilizar la palanca de emergencia únicamente cuando exista una situación que realmente lo amerite, ya que su activación indebida puede provocar retrasos en toda la línea.
FBPT