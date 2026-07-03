Cablebús Suspenderá Servicio en Sus 3 Líneas por Revisión: Dan Fechas Escalonadas

El Servicio de Transportes Eléctricos dio a conocer que suspenderá el servicio en las tres líneas del Cablebús de manera escalonada a partir del 13 de julio al 23 de agosto de 2026 debido a revisión anual.

Se anunció que, ante las labores de mantenimiento preventivo y recertificación de seguridad, darán servicio gratuito, las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De esta forma comenzarán las revisiones anuales de las Líneas 1, 2 y 3, que operan en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, respectivamente.

Fechas de revisión en líneas de Cablebús

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga) será del 13 al 26 de julio

Línea 2 (Constitución de 1917-Santa Marta) será del 27 de julio al 9 de agosto

Línea 1 (Indios Verdes-Cuautepec) será del 10 al 23 de agosto

¿Qué se revisará?

Revisión en Línea 3 de Cablebús

Durante la revisión anual 2026 de la Línea 3, se llevará a cabo mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, además se realizarán inspecciones con especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, así como la rehabilitación de siete balancines muestra a lo largo de la línea.

Revisión en Línea 2 de Cablebús

Por su parte, en la Línea 2 se llevarán a cabo actividades de mantenimiento preventivo y predictivo que incluyen la sustitución de rodamientos de 4 poleas motrices y retorno, el mantenimiento mayor a todos los sistemas de frenado y la inspección especial y control de dos balancines de poste; además de la intervención a sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y elementos de seguridad, entre otros. Así mismo las actividades de conservación para las estaciones, infraestructura asociada y subestaciones.

Revisión en Línea 1 de Cablebús

En la Línea 1 el cierre será de la estación Indios Verdes a Cuautepec y Tlalpexco, con actividades de mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, así como cuartos eléctricos y sistema de peaje. De igual forma, contará con inspecciones por parte de especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, desplazamiento de cables aéreos, pruebas de carga y la rehabilitación de balancines en torres de la Línea Troncal.

HVI