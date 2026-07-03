Cablebús Suspenderá Servicio en Sus 3 Líneas por Revisión: Dan Fechas Escalonadas

Ante las labores de mantenimiento preventivo y recertificación de seguridad, darán servicio gratuito las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros

Cablebús Suspenderá Servicio en sus 3 Líneas por Revisión: Dan Fechas EscalonadasServicio de líneas de Cablebús en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Se suspenderá el servicio en las tres líneas del Cablebús de manera escalonada a partir del 13 de julio al 23 de agosto de 2026 debido a revisión anual

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