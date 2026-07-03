Moviliza Hallazgo de Hombre Sin Vida Dentro de Casa en Monterrey, Nuevo León

El hallazgo de un hombre si vida al interior de una propiedad generó un intenso despliegue de autoridades de seguridad hasta la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este jueves 2 de julio.

Según las primeras versiones, fue la pareja del fallecido quien lo encontró muerto, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de autoridades de seguridad. A la llegada de oficiales de la Policía de Monterrey, se confirmó este deceso, por lo que de inmediato acordonaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Los elementos de seguridad confirmaron que el hombre contaba con un impacto de bala en la cabeza, por lo que ya se investiga si este hecho se trataría de un ataque armado directo. En este domicilio también hicieron presencia autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes ya comenzaron a recabar los datos necesarios para tratar de identificar como ocurrieron los hechos.

Investigan muerte de hombre en Mitras Centro

Hasta el momento la víctima mortal no ha sido identificada, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles sobre este ataque armado. Serán los peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes realicen el levantamiento del cuerpo para realizar una autopsia de ley.

Debido a que aún se encuentran realizando trabajos de investigación en este punto, el cruce de las calle Pachuca y Jordán fue cerrado, por lo que elementos de seguridad pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas. Vecinos señalaron sentir temor ante esta intensa movilización de diversos cuerpos de seguridad y emergencia.