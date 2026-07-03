Moviliza Hallazgo de Hombre Sin Vida Dentro de Casa en Monterrey, Nuevo León

El hombre fue localizado muerto al interior de una propiedad ubicada en la colonia Mitras Centro

Muerte de hombreFoto: N+

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Despliegue policial en Mitras Centro tras hallar a un hombre muerto en su hogar. Se investiga si fue un ataque directo. Entérate de los avances.

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