La Panda Mexicana Xin Xin Cumplió 36 Años de Edad

Xin Xin, la panda emblemática mexicana ya tiene 36 años.

Su historia, comenzó el 1 de julio de 1990, cuando nació en la Ciudad de México y se ha convertido en uno de los símbolos de la capital mexicana.

Ahora es una de las pandas gigantes más longevas del mundo en cautiverio.

Al respecto, Elías García Ramírez, cuidador de Xin Xin, indicó:

"Y de los 20 en adelante ya son geriatras. Entonces estamos hablando que sobrepasó ya ese periodo desde hace algún tiempo"

El Zoológico de Chapultepec ha sido su hogar a lo largo de estos 36 años.

Desde su nacimiento Xin Xin ha sido cuidada y querida por todos los mexicanos.

Cuidados especiales

Ahora, por su edad, necesita una serie de cuidados y una dieta especial.

"Bueno, se le da el tallo de bambú y se empieza a preparar lo que es el concentrado, que es a base de arroz, croqueta masuri para folívoros del viejo continente. Tenemos también manzana, zanahoria y los complementos vitamínicos que son esenciales para la salud cotidiana del día a día", explicó García Ramírez.

Panda mexicana

Pero Xin Xin no solo ha roto paradigmas con su edad. Sino que también es la única panda gigante en todo el mundo que no le pertenece a China, ella es mexicana.

Historia familiar

Su historia familiar se remonta a 1975, cuando China como gesto de amistad diplomática comenzó a regalar pandas gigantes, dos de ellos vinieron a México Pe pe y Ying Ying.

Estos pandas tuvieron una hija, Tohui, quien con el macho Chia Chia, prestado temporalmente por el zoológico de Londres, procrearon a Xin Xin.

Elías García Ramírez, asegura que Xin Xin es un orgullo para los mexicanos.

"Es la única que queda en México, que es de México. Y que, pues, es un orgullo para todos los mexicanos venirla a visitar y verla, ya sea comiendo, descansando, haciendo otras actividades. Es un orgullo muy, muy importante"

Su nombre significa "Esperanza" y se ha convertido en uno de los símbolos más queridos en México.

Con información de Erick Alcalá.

LECQ