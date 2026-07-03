La Panda Mexicana Xin Xin Cumplió 36 Años de Edad

Ya superó por mucho su expectativa de vida. Esta panda gigante, es uno de los símbolos de la Ciudad de México

La panda gigante mexicana Xin Xin.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Xin Xin, la panda gigante de México, celebra 36 años en el Zoológico de Chapultepec. Con cuidados especiales y una dieta única, es un símbolo de esperanza y orgullo nacional.

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