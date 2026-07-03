¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 3 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 3 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este viernes 3 de julio de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones:

A las 9:02 horas: hubo reporte de cierre parcial a la circulación en el km 84, rumbo a la CDMX, por un accidente.

A las 11:48 horas, continúa la reducción de carriles en el km 84, bomberos, personal de Capufe y la Guardia Nacional se encuentran en la zona.

En la zona se encuentra personal de CAPUFE y Guardia Nacional realizando las labores de atención. Maneja con precaución.

Mientras que el jueves 2 de julio, se registró lo siguiente:

A las 18:44 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, se registró presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación.

A las 18:05, en el km 97, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 16:00 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 13:20 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 9:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM