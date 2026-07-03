¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 3 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Una patrulla de la Guardia Nacional resguarda un accidente en la México-QuerétaroUna patrulla de la Guardia Nacional resguarda un accidente en el km 171 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Planifica tu viaje por la autopista México-Querétaro este 3 de julio. Mantente informado para evitar contratiempos en tu ruta.

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