Precio del Dólar Hoy Viernes 3 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano tuvo una caída en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billetes de 1 dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El tipo de cambio FIX para el 3 de julio es de 17.4725 pesos por dólar. Mantente informado sobre las fluctuaciones del dólar en México y sus causas.

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