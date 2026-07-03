México vs Inglaterra: ¿Con Qué Playera jugará la Selección Mexicana el Domingo 5 de Julio?

México está a un paso de lograr algo nunca antes visto: llegar al sexto partido en una Copa del Mundo. Para ello deberá vencer a Inglaterra en octavos de final, así que deberá sacar ventaja de todos los detalles. Uno de ellos será la localía en la altura de la CDMX. Y otro será el uniforme que portará el próximo domingo. Esto es lo que sabemos.

La altura de la CDMX es una de las ventajas que tendrá la Selección Mexicana ante Inglaterra, que no está acostumbrada a jugar en esas condiciones. Otro punto a favor es que el Estadio Sede CDMX pesa mucho, siempre ha impresionado a los equipos que llegan a jugar aquí: como aquel Brasil que perdió la Copa Confederaciones de 1999 ante el Tricolor por marcador de 4-3.

Y un factor que también impacta es ver y escuchar el Coloso de Santa Úrsula cuando se viste de verde. Es impresionante ver la ola verde en las tribunas y la manera en que ruge para presionar a los rivales o cuando canta el “Cielito Lindo”.

¿Qué Playera Usará México contra Inglaterra en el Partido de Octavos de Final del Mundial 2026?

México ya ha usado sus tres uniformes en el Mundial 2026, el local, el de visita y el alternativo. Para el partido inaugural ante Sudáfrica, portó la playera verde. Luego, ante Corea del Sur jugó con la casaca negra. Y en el tercer duelo, ante Chequia, salió con el jersey blanco.

Más adelante, en 16avos, se enfrentó a Ecuador y volvió a usar su primer uniforme: el verde. Y con esa vestimenta ofreció su mejor versión: no sólo ganó y gustó, sino que fue superior a los ecuatorianos y generó elogios de todos los expertos.

Justo con la playera verde es con la que el equipo nacional ha dado sus mejores partidos. Y en parte porque es local, pero también por cábala, la Selección Mexicana volverá a portar esa playera el domingo 5 de julio ante Inglaterra.

Además del jersey verde, los futbolistas mexicanos usarán el short blanco y las calcetas rojas. Los tres colores que lleva la bandera. Por ello es que la Selección ha invitado a los aficionados a pintar cada rincón de verde, aún más que en los partidos anteriores.

Por su parte, Inglaterra saldrá a la cancha del Coloso de Santa Úrsula con su jersey blanco, short azul marino y calcetas blancas para contrastar con la indumentaria del conjunto Tricolor.

Con información de N+