México vs Inglaterra: ¿Con Qué Playera jugará la Selección Mexicana el Domingo 5 de Julio?

El equipo Tricolor ya ha usado sus tres uniformes en el Mundial 2026, así que repetirá uno de ellos para el partido contra Inglaterra. Esto es lo que sabemos

La Selección Mexicana repetirá uno de sus tres unformes para el partido contra InglaterraLa Selección Mexicana repetirá uno de sus tres unformes para el partido contra Inglaterra. Foto: Reuters

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¡México busca hacer historia en el Mundial 2026! Este domingo, el Tricolor enfrentará a Inglaterra en CDMX. ¿Podrán aprovechar la altura y el apoyo local para avanzar? Descúbrelo.

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