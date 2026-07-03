¿Dónde Ver Gratis el Partido México vs Inglaterra el 5 de Julio en Hermosillo, Sonora?

El partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026 ha causado mucha expectativa y si quieres saber dónde verlo gratis en Hermosillo, Sonora, toma nota para que no te pierdas ningún detalle.

La afición mexicana ya está lista para el tan ansiado quinto partido de la Selección Mexicana, luego de vencer 2-0 a Ecuador en un juego que paralizó prácticamente a todo el mundo.

Lo anterior, porque recientemente la FIFA informó que ese partido se ha convertido en el más visto de la Copa del Mundo en el siglo XXI, con una audiencia total combinada de 35.1 millones de televidentes en México.

Además, el mismo partido arrojó un récord histórico de audiencia combinada en los Estados Unidos, con un promedio de 29.3 millones de espectadores.

Por lo tanto, ahora se espera que en el juego México vs Inglaterra que se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, supere esas cifras. ¿Te lo vas a perder?

¿Dónde ver el México vs Inglaterra gratis en Hermosillo, Sonora?

Si aún no sabes dónde verás el partido México vs Inglaterra, toma en cuenta que en Hermosillo, Sonora se han preparado diversas actividades para pasar un momento de alegría y entusiasmo para apoyar al equipo nacional.

¡Ponte la verde! Las autoridades municipales anunciaron que el domingo 5 de julio a partir de las 16:00 horas, el Foro Pino Suárez, estará listo para recibir a todas las personas que quieran ver el juego en una megapantalla.

Pero ojo, porque no solo se trata de ver el partido, ya que tendrás la oportunidad de echar reta de futbolito y hacer intercambio de estampas para llenar tu álbum del Mundial 2026.

También contarán con puntos de gastronomía e hidratación, y como se trata de una fiesta, la música no puede faltar. Así que prepara tus mejores pasos para mostrarlos en la pista con el DJ.

Recuerda que el Foro Pino Suárez se instalará en la calle Pino Suárez esquina con Encino, en Hermosillo, Sonora.

¿Y si sí?

EPP