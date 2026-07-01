¿Y Si Sí? De Dónde Surgió la Emotiva Frase que Impulsa al Tri y a Millones de Mexicanos

¿Y Si Sí? se ha vuelto en un segundo himno en México desde que la Selección Nacional comenzó a ganar, primero en su encuentro contra Sudáfrica, al vencer a los Bafana Bafana 2 a 0, pero el ¿Y Si Sí? tomó más fuerza cuando el Tri le ganó a Corea del Sur 1 a 0, y luego a Chequia 3 a 0.

Pero hoy al llevar la delantera desde el primer tiempo con 2 goles a Ecuador, y finalmente derrotar a los ecuatorianos: ¿Y Si Sí? no ha dejado de vibrar entre la afición mexicana.

¿Y Si Sí, De Dónde Surgió la Emotiva Frase?

No es un eslogan oficial de la Federación Mexicana de Futbol ni de la FIFA, pero de dónde nació y cómo se escribe. Aquí te contamos.

Todo surgió durante la Liguilla del torneo Clausura 2026, cuando el periodista Rodrigo Celorio de TUDN le preguntó al entonces director técnico de PUMAS, Efraín Juárez, si el equipo lograría el campeonato.

Juárez respondió:

"¿Y sí sí? ¿Y si los Pumas sí son campeones? ¿Qué pasaría?"

¿Cómo se escribe "Y sí sí"?

La frase también ha abierto un debate sobre cómo se escribe, con coma entre "si, sí" o sin coma, y aquí la explicación de Paulina Chavira, asesora lingüística.

Señala que la frase ¿Y sí sí? se escribe sin coma, ya que es parte de la misma cláusula condicional, mientras que el segundo sí, lleva acento, ya que es una afirmación, a diferencia del primero que es un condicional, además de los respectivos signos de interrogación.

¿Y sí sí"? No es nueva

La frase comenzó a circular a finales de la década de 2010, cuando se convirtió en un mensaje viral en publicaciones motivacionales y memes, como contraparte del pensamiento negativo de "¿y si no?".

¿Tú crees que esta frase se convierta en el próximo "Cielito Lindo" que impulse al Tri, durante el próximo partido de la Selección? ¿Y sí sí"?