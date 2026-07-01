¿Y Si Sí? De Dónde Surgió la Emotiva Frase que Impulsa al Tri y a Millones de Mexicanos

Hay una frase que empezó resonar en las calles, mensajes, letreros, y en miles de mexicanos desde que el Tri mostró de qué está hecho: ¿Y si sí?. Te contamos en dónde surgió y cómo se escribe

Y si Sí, de dónde surgió la frase y cómo se escribeN+

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¿Y si sí? La frase que mueve a México y al Tri. Descubre su origen y cómo se escribe correctamente. ¿Te lo vas a perder?

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