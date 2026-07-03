Hallan Muerto a Hombre de la Tercera Edad Reportado como Desaparecido en Teopantlán, Puebla

El pasado 1 de julio de 2026 fue localizado sin vida un hombre de la tercera edad en una barranca del ojo de agua Atlamoloni, ubicado en el municipio poblano de Teopantlán.

De acuerdo con el ayuntamiento de dicha demarcación, la víctima, identificada como Guadalupe Álvarez, fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 27 de junio.

Localizan sin vida a adulto mayor reportado como desaparecido en Teopantlán, Puebla

Tras cuatro días desaparecido, fue localizado sin vida en una barranca el señor Guadalupe Álvarez, hombre de la tercera edad habitante del municipio de Teopantlán.

El Gobierno Municipal de Teopantlán informó que el pasado 27 de junio recibió el reporte de no localización, por lo que iniciaron los trabajos de búsqueda inmediata.

Para intensificar las labores, el 30 de junio desplegaron un operativo en el paraje Ayahualol, donde vecinos reportaron haberlo visto por última vez. Con apoyo de drones especializados revisaron la zona; posteriormente, el equipo redirigió la búsqueda hacia Pueblo Viejo y después al ojo de agua de Atlamoloni.

El cuerpo de Guadalupe Álvarez fue hallado en barranca de Teopantlán, Puebla

Para cubrir más terreno, el grupo se dividió en dos células: una hacia la vereda de Sanmiyorno y otra hacia la barranca del ojo de agua. Fue en este segundo punto donde, alrededor de las 12:24 horas del miércoles, se realizó el hallazgo.

En el despliegue participaron personal de Seguridad Pública municipal, Ministerio Público, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Policía Estatal y Bomberos del estado con un binomio canino k9, así como servicios periciales.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ