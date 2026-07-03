Hallan Muerto a Hombre de la Tercera Edad Reportado como Desaparecido en Teopantlán, Puebla

Guadalupe Álvarez fue reportado como desaparecido el pasado 27 de junio en el paraje Ayahualol, siendo localizado cuatro días después.

Hallazgo Guadalupe Álvarez Hombre Tercera Edad Muerto Barranca Ayahualol Teopantlán PueblaFoto: Facebook Gobierno Municipal de Teopantlán 2024-2027

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Encuentran sin vida a Guadalupe Álvarez, adulto mayor desaparecido en Teopantlán. Tras 4 días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en una barranca. Conoce más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+