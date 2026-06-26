Localizan a un Hombre Sin Vida Flotando en el Río Atoyac en Puebla

Movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este viernes en el municipio de San Martín Texmelucan, luego que fue localizado el cadáver de un hombre flotando en el Río Atoyac.

El hallazgo ocurrió a la altura de la calle San Juan del Río, donde vecinos reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo.

Elementos del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con Bomberos y Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, atendieron el reporte.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte y acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras bomberos permanecieron en el lugar a la espera de que personal de la Fiscalía General del Estado autorizara las maniobras para recuperar el cuerpo.

Cuerpo hallado en el Río Atoyac podría ser de joven desaparecido en Texmelucan

Una vez concluido el rescate, el cadáver fue trasladado al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

De manera preliminar, trascendió que la víctima podría corresponder a un joven reportado como desaparecido la noche del jueves en la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco.

La autoridades continuarán con las diligencias para confirmar la identidad y proceder con las investigaciones correspondientes.

Localizan a un hombre muerto a un costado de la autopista México-Puebla

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en la autopista México-Puebla a la altura del Estadio Cuauhtémoc en la capital poblana.

Personas quienes cruzaban por la vialidad informaron a las autoridades del cadáver que se encontraba entre arbustos, por lo que rápidamente policías municipales acudieron al sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan Cuerpo de un Hombre Sin Vida Frente al Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Los oficiales confirmaron que la persona tenía un golpe en la cabeza y, aparentemente, estaba en situación de calle. La zona fue ampliamente acordonada mientras agentes ministeriales acudían a llevar a cabo las primeras investigaciones.

Después, elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar el levantamiento y determinar las causas de la muerte, mientras que continúan con las investigaciones para dar con su identidad.

Con información de Genaro Zepeda

MCS