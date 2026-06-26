Localizan a un Hombre Sin Vida Flotando en el Río Atoyac en Puebla

Autoridades investigan si el cuerpo hallado en el Río Atoyac corresponde a un joven reportado como desaparecido en San Cristóbal Tepatlaxco.

Muerto en el Río Atoyac en San Martín Texmelucan, Puebla.Foto: Valkiria On Line

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Encuentran cadáver flotando en el Río Atoyac, Puebla. Se investiga si corresponde a un joven desaparecido. Las autoridades trabajan para esclarecer el caso.

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