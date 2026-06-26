Muere Reo Durante Traslado de Emergencia a Hospital en Los Mochis, Sinaloa

Una persona privada de la libertad perdió la vida la mañana de este viernes mientras era trasladada de emergencia a un hospital de la ciudad de Los Mochis, luego de presentar complicaciones de salud al interior del Centro Penitenciario Goros 2, en el municipio de Ahome.

La víctima fue identificada como Mercedes “R”, de aproximadamente 50 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el proceso o condena que cumplía.

De acuerdo con el reporte oficial, el interno era trasladado en una unidad de la Policía Estatal cuando comenzó a sentirse mal sobre el bulevar Centenario. Los agentes detuvieron la marcha y solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Acudieron a Brindar Auxilio

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Versiones preliminares señalan que el fallecimiento pudo derivarse de un infarto, aunque serán las investigaciones y los resultados de la necropsia los que determinen la causa oficial de la muerte. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.