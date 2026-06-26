Muere Reo Durante Traslado de Emergencia a Hospital en Los Mochis, Sinaloa

Una persona privada de la libertad perdió la vida mientras era trasladada a un hospital de la ciudad de Los Mochis tras presentar complicaciones de salud.

Muere Reo Durante Traslado a Hospital de Los MochisFoto: N+

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Un reo pierde la vida en Los Mochis mientras era trasladado de emergencia. Autoridades investigan el caso.

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