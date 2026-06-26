Como resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación internacional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo un operativo en el estado de Durango, donde aseguraron tres inmuebles presuntamente vinculados al Cártel del Pacífico.

Durante la intervención también fueron asegurados 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones, como parte de las acciones dirigidas a afectar la operación de dicho grupo delictivo.

Las autoridades señalaron que con este aseguramiento se debilita la base logística de las organizaciones criminales, al tiempo que se fortalece la estrategia de seguridad y se contribuye a brindar mayores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

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En dos operativos realizados en Rosario y El Quelite, Mazatlán, autoridades federales y estatales aseguraron armamento, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo, presuntamente utilizados por grupos delictivos. En total, decomisaron cientos de piezas de equipamiento, además de cartuchos, cargadores, chalecos balísticos y equipo de radiocomunicación.