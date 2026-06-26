Aseguran Inmuebles, Vehículos y Armas Vinculados al Cartel del Pacífico en Durango

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional y FGR, lograron el asegurar inmuebles, vehículos y armas durante un operativo coordinado en Durango

Defensa, Guardia Nacional y FGR aseguran propiedades, vehículos y armas vinculadas al Cártel del Pacífico en DurangoFoto: N+

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Defensa, Guardia Nacional y FGR aseguran propiedades, vehículos y armas vinculadas al Cártel del Pacífico en Durango

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