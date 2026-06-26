Detienen a Integrantes de Banda Delictiva en Uriangato; Encuentran Armas y Drogas

Elementos de la FSPE detuvieron a cuatro integrantes de una banda con drogas, armas y equipo táctico en una casa en la calle Colima, en la colonia San Miguel.

Todo fue asegurado por las autoridades.Foto: FSPE

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Gracias a una denuncia, FSPE y Guardia Nacional detienen a banda delictiva en Uriangato. Armas, drogas y vehículos asegurados.

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