Detienen a Integrantes de Banda Delictiva en Uriangato; Encuentran Armas y Drogas

Gracias a una denuncia ciudadana, elementos de varias corporaciones de Seguridad, lograron detener a cuatro integrantes de una banda delictiva con armas, drogas y autos, en calles de Uriangato, Guanajuato.

De acuerdo a la dependencia de Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando a los números de emergencia llegó un reporte de dos personas abordo de una motocicleta que estaban causando alboroto en la vía pública.

Esto provocó que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con la policía municipal de Uriangato, comenzaran una persecución, dando con los motociclistas hasta llegar a un domicilio en la colonia San Miguel.

Ahí, los dos hombres trataron de meterse a la casa, pero lograron ser detenidos, mientras que del interior de la vivienda salieron dos personas más con armas de fuego, los cuales de inmediato fueron neutralizados.

En cuestión de minutos, llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyaron con las labores de resguardo, al mismo tiempo que implementaban un operativo en la colonia de San Miguel.

Encuentran armas, drogas y equipo táctico en la vivienda

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron dos fusiles tipo AK-47, un arma larga calibre .223, una pistola calibre .45, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos, cascos, pasamontañas, dosis de droga y nueve vehículos, dos de ellos con reporte de robo vigente.

Ante ello, se procedió a detener a los cuatro hombres, destacando que uno de los detenidos, de 36 años de edad, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado. Lo aseguraron como los hombres, serán presentados ante las autoridades correspondientes para continuar con las indagatorias.

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