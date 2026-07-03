¿Llega la Canícula 2026 a México? Lista de Estados donde Se Espera Calor de hasta 45 Grados

Este viernes, 3 de julio de 2026, se pronostican altas temperaturas en varios estados del país. Te decimos dónde se espera calor de hasta 45 grados ¿llegó la canícula 2026?

Qué es la canícula: Es un fenómeno climático que se caracteriza por ser un periodo de aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 3 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Ondas Tropicales

A pesar de que se pronostican altas temperaturas en varios estados del país, las lluvias seguirán. De acuerdo con el reporte del Servicio Metrológico Nacional (SMN), para hoy, la onda tropical núm. 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical núm. 15 recorrerá el sureste mexicano; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que originará:

Lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (noreste y este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Guerrero (este).

Lluvias puntuales fuertes en: Coahuila (sureste), San Luis Potosí (este), Jalisco (este), Michoacán (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos en: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

¿Llegó la canícula a México?

A pesar de las lluvias, se pronostica un ambiente vespertino muy caluroso en varios estados del país, de acuerdo con información de Conagua. Sin embargo, la canícula normalmente se presenta durante la última quincena de julio y dura 40 días aproximadamente en México, es decir, faltan algunos días para que inicie de manera oficial.

Temperaturas de 40 a 45 °C en: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y suroeste) y Oaxaca (este).

Temperaturas de 35 a 40 °C en: Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero, Chiapas (oeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas de 30 a 35 °C en: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte) e Hidalgo (noreste).

Es importante que sepas que los principales estados afectados por la canícula son: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, este fenómeno no afecta a la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población seguir las siguientes recomendaciones por calor:

Mantenerse hidratado constantemente, aunque no se tenga sed.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Utilizar ropa ligera, de colores claros, gorra, sombrero o sombrilla.

No realizar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Con información de N+