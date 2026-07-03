¿Llega la Canícula 2026 a México? Lista de Estados donde Se Espera Calor de hasta 45 Grados

Estos estados tendrán calor de hasta 45 grados hoy, 3 de julio de 2026

Calor en la zona centro de la CDMXCalor en la zona centro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Calor extremo en México: hoy, 3 de julio, se esperan hasta 45°C en algunos estados. Entérate si la canícula 2026 ha llegado y cómo cuidarte del intenso calor.

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