Senderista Cae de Alrededor de 18 Metros de Altura en León; Esto se Sabe

Una persona que realizaba actividades de senderismo en León, Guanajuato, sufrió una caída de aproximadamente 18 metros en una zona cerril, por lo que autoridades extienden recomendaciones.

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