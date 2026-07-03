El pasado sábado, un hombre cayó desde una altura de aproximadamente 18 metros, cuando realizaba senderismo en una zona cerril de León, Guanajuato.

Personal de Protección Civil, fueron los encargados de rescatar al senderista y de brindarle atención médica, trasladándolo a un hospital.

Así lo dio a conocer, Crescencio Sánchez, director de Protección Civil de León, quien señaló diversas recomendaciones para quienes hagan senderismo en León.

Recomendaciones:

- Evitar ingresar a lugares desconocidos.

- Mantenerse alertas ante el aumento del caudal en ríos y arroyos.

- Llevar suficiente agua, alimentos y el

equipo necesario para realizar el recorrido de forma segura.

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Personal de Protección Civil pide tener cuidado con los barrancos

Las autoridades advierten que, aunque algunos cauces no presentan corrientes intensas, ya existe el riesgo de que una persona pueda ser arrastrada, además de los peligros que representan los desniveles y barrancos para quienes no conocen el terreno.

En caso de ser requeridos, mantienen la disposición de apoyar en operativos preventivos y de seguridad, aunque precisaron que la atención médica corresponde a las instancias de salud.