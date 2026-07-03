Sheinbaum Pronostica Triunfo de México vs Inglaterra y Pide Evitar Grandes Aglomeraciones

La presidenta mexicana pide celebrar con responsabilidad y evitar las aglomeraciones

Festejos de la afición durante partido México vs Ecuador en el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFestejos de la afición durante partido México vs Ecuador en el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Claudia Sheinbaum pronostica victoria de México vs Inglaterra en el Mundial 2026. Celebra con responsabilidad y evita aglomeraciones. ¡Infórmate sobre lugares seguros para festejar!

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