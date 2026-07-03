Sheinbaum Pronostica Triunfo de México vs Inglaterra y Pide Evitar Grandes Aglomeraciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó el triunfo de México sobre Inglaterra, selecciones que se enfrentarán el próximo domingo en los octavos de final del Mundial 2026, en el estadio sede en Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 3 de julio de 2026, la mandataria además pidió celebrar con responsabilidad, evitando grandes aglomeraciones.

“Es muy importante que toda la afición, que todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”, dijo.

Festejos con responsabilidad

La titular del Ejecutivo federal recomendó que si un lugar ya está muy lleno, los aficionados se dirijan a otro sitio.

“Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, que veamos y escuchemos la información que dan autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad”.

“Entonces, pedirles a todas y todos que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas, y a celebrar con responsabilidad”, insistió.

Pantallas para disfrutar el Mundial

Al ser cuestionada sobre algunos hechos de agresión o violencia en el marco del Mundial, llamó también a evitar el abuso del alcohol.

“Siempre cuando hay abuso del alcohol en cualquiera de estas celebraciones pues puede haber problemas, mayor violencia, está asociada justo al exceso de alcohol. Entonces, a todos los que celebran el triunfo de la Selección, pues también tomar con medida, evitar los abusos y excesos”, dijo.

Sheinbaum Pardo, quien descartó decir un marcador como pronóstico, reiteró el llamado a actuar con responsabilidad.

“Afortunadamente hay muchas pantallas, principalmente en la Ciudad de México, que es donde ha habido mayor congregación de personas y lamentablemente llevó a la muerte de cuatro personas, que es muy triste”, abundó.

¿Y si sí?... Nos cuidamos entre todos para una celebración🥳segura.



Si asistes a ver el partido entre México🇲🇽🆚Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en alguno de los #FestivalesFutboleros, recuerda:



▶️Respetar a los demás asistentes

▶️No empujar; cuidemos de nuestros infantes y adultos mayores

▶️No te… pic.twitter.com/905Zcqow7Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026

Recomendaciones

En redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina compartió recomendaciones sobre qué hacer al llegar, durante y después de algun evento masivo:

Antes:

Ubicar salidas de emergencia y zonas de menor riesgo.

Respetar las indicaciones del uso de instalaciones y/o zonas a las que se asiste.

No obstaculizar áreas de circulación o evacuación.

Mantenerse informado del pronóstico del tiempo.

Acordar con acompañantes un punto de reunión en caso de extravío, preferentemente, alejado del sitio de concentración máxima.

No llevar envases de vidrio ni objetos punzocortantes o bultos voluminosos.

Durante:

Identificar y ubicar al personal de Protección Civil y Seguridad.

Atender en todo momento las indicaciones del personal encargado y de atención de emergencias.

Evitar subir a bardas, marquesinas o cualquier tipo de monumento o mobiliario urbano

En caso de emergencia, comunicarla de inmediato al personal de Protección Civil o Seguridad.

Después:

Esperar unos momentos a que se despejen las salidas o rutas de evacuación.

En caso de separarse de su grupo de acompañantes, dirigirse al punto de reunión previamente establecido.

Seguir las indicaciones del personal organizador y de los equipos de atención de emergencias para una salida ordenada.

SPB