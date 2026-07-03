¿México Haría Historia Si le Gana a Inglaterra? Máximo Logro de la Selección en el Mundial

La Selección Mexicana podría hacer historia en el Mundial en su próximo encuentro con Inglaterra; este ha sido el máximo logro del combinado nacional

Selección MexicanaLa Selección Mexicana durante su partido contra Ecuador, a quien le ganó 2-0. Foto: AFP

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