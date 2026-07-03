¿México Haría Historia Si le Gana a Inglaterra? Máximo Logro de la Selección en el Mundial

El combinado tricolor está cerca de uno de sus partidos más importantes porque en caso de ganarle a Inglaterra podría hacer historia, en N+ te compartimos cuál es el máximo logro de la Selección Mexicana en un Mundial.

Luego de eliminar 2-0 a Ecuador y avanzar a los octavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Inglaterra con la posibilidad de acercarse a una marca que el Tricolor no alcanza desde hace cuatro décadas.

La Selección Mexicana, además de avanzar, tuvo una fase de grupos perfecta con tres victorias, nueve puntos y la portería intacta, una combinación que nunca antes había conseguido desde que se instauró el sistema de tres puntos por triunfo.

¿Cuál es el máximo logro de México en el Mundial y qué pasa si le gana a Inglaterra?

Si el Tricolor vence a Inglaterra en los octavos de final, clasificará a los cuartos de final del Mundial, igualando su mejor actuación en la historia de la competencia.

Cabe señalar que, hasta el momento, la mejor participación de la Selección Mexicana en una máxima justa del futbol ha sido llegar a los cuartos de final, una instancia alcanzada en dos ocasiones:

México 1970, cuando fue eliminado por Italia.

México 1986, tras caer ante Alemania Federal en tanda de penales.

En ambos casos, México fue anfitrión del torneo, por lo que la edición de 2026 puede ser una nueva oportunidad para igualar o hacer historia frente a Inglaterra.

A lo largo de su historia mundialista, el Tricolor únicamente ha finalizado en el primer lugar de su grupo en tres ediciones:

Mundial de México en 1986.

En la máxima justa del futbol en Corea-Japón 2002.

Mundial 2026.

El "quinto partido" ya cambió en el Mundial de este año

Con el nuevo formato de 48 selecciones, el Mundial añadió una ronda de eliminación antes de los octavos de final. Anteriormente, disputar los cuartos de final significaba jugar el famoso "quinto partido". Ahora el recorrido es distinto para la Selección Mexicana:

Fase de grupos (3 partidos).

Ronda de 16 (4.º partido).

Octavos de final (5.º partido).

Cuartos de final (6.º partido).

Por ello, el histórico objetivo del futbol mexicano evolucionó. En esta edición, el gran reto ya no es alcanzar el quinto encuentro, sino disputar el sexto partido, correspondiente a los cuartos de final.

¿Se han enfrentado México vs Inglaterra en un Mundial?

México vs Inglaterra se llevará a cabo el domingo 5 de julio 2026 en el estadio sede CDMX, el último partido del Mundial 2026 en nuestro país.

Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial. El único antecedente ocurrió en Inglaterra 1966, cuando los ingleses se impusieron 2-0 en Wembley durante la fase de grupos. Aquel equipo británico terminaría conquistando el único título mundial de su historia. En N+ te compartimos previamente cómo va el combinado tricolor: ¿Y Si Sí Hay Sexto Partido? Así Llega México vs Inglaterra para Octavos del Mundial 2026.

Ahora, seis décadas después, el equipo de México tendrá la oportunidad de cambiar esa historia y acercarse a una instancia que no alcanza desde 1986.

Si la Selección Mexicana derrota a Inglaterra avanzará a los cuartos de final, igualando su mejor actuación. A partir de ahí, una victoria más le permitiría alcanzar por primera vez las semifinales, convirtiéndose en la mejor participación del Tricolor en la historia del torneo.

FBPT