¿Hasta Dónde Llega Inglaterra en el Mundial? En Esta Fase Suelen Quedar Eliminados

Previo a su partido contra México en los Octavos de Final, checa cómo le va a Inglaterra en el Mundial y hasta qué ronda suelen llegar

Checa Hasta Dónde Llegará Inglaterra en el Mundial 2026Inglaterra se medirá a México en los Octavos de Final en el Estadio CDMX. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+