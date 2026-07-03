¿Hasta Dónde Llega Inglaterra en el Mundial? En Esta Fase Suelen Quedar Eliminados

México enfrentará un nuevo partido de vida o muerte ante una de las selecciones más fuertes del planeta, y muchos aficionados mexicanos ya se preguntan hasta dónde llega Inglaterra en el Mundial. Por ello, acá te contamos cómo le va a los ingleses en la Copa y en qué fase suelen quedar eliminados.

La selección mexicana se medirá a los tres leones en el quinto partido del Mundial 2026, y en notas previas ya te dijimos a qué ronda suele llegar el Tri en el torneo, cuáles son las probabilidades de ganarle a los ingleses y el historial entre estos dos países.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Y Si, Sí?, ¿Se Puede Soñar con Un Triunfo de México ante Inglaterra?

¿Cuántas veces ha participado Inglaterra en el Mundial?

El equipo de la Rosa ha jugado en 17 ocasiones en el torneo de selecciones de la FIFA, siendo su primera aparición en 1950 y su última en la actual, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. A estos Mundiales ha asistido:

Brasil 1950. Suiza 1954. Suecia 1958. Chile 1962. Inglaterra 1966. México 1970. España 1982. México 1986. Italia 1990. Francia 1998. Corea y Japón 2002. Alemania 2006. Sudáfrica 2010. Brasil 2014. Rusia 2018. Qatar 2022. México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En las estadísticas de Inglaterra en el Mundial ha jugado un total de 78 partidos, con un balance de 35 ganados, 23 empatados y 20 perdidos. Su mejor actuación fue en 1966, cuando fueron anfitriones y lograron coronarse.

¿Hasta dónde llegará Inglaterra en el Mundial 2026?

En sus 16 apariciones previas en el torneo de selecciones, Inglaterra sí tiene una tendencia, pues suele llegar hasta los Cuartos de Final del Mundial, ya que ha quedado eliminado siete veces en esta fase de la Copa, siendo la última vez en Qatar 2022 cuando perdió ante Francia.

Por otro lado, la selección inglesa se ha quedado en la Fase de Grupos en cuatro ocasiones, dos veces en Octavos, ha perdido dos partidos por el tercer lugar y fue campeón una vez. Así le ha ido a Inglaterra en el Mundial:

Brasil 1950 - Fase de Grupos. Quedó en segundo lugar.

Suiza 1954 - Cuartos de Final. Perdió 2-4 ante Uruguay.

Suecia 1958 - Fase de Grupos. Quedó en tercer lugar.

Chile 1962 - Cuartos de Final. Perdió 1-3 ante Brasil.

Inglaterra 1966 - Campeón. Venció 4-2 a Alemania Federal en la Final.

México 1970 - Cuartos de Final. Perdió 3-2 ante Alemania Federal 3-2.

España 1982 - Segunda Fase de Grupos.

México 1986 - Cuartos de Final. Perdió 2-1 ante Argentina.

Italia 1990 - Perdió partido por el tercer lugar 1-2 contra Italia.

Francia 1998 - Octavos de Final. Perdió en penaltis ante Argentina.

Corea y Japón 2002 - Cuartos de Final. Perdió 1-2 ante Brasil.

Alemania 2006 - Cuartos de Final. Perdió en penaltis ante Portugal.

Sudáfrica 2010 - Octavos de Final. Perdió 1-4 ante Alemania.

Brasil 2014 - Fase de Grupos. Quedó cuarto del Grupo D.



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Prometen los Mexicanos si la Selección le Gana a Inglaterra este Domingo?

Este domingo 5 de julio, Inglaterra y México se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México en los Octavos de Final del Mundial 2026, en busca del pase a la siguiente fase que son los Cuartos de Final, en donde tendrían como rival al ganador del Brasil vs Noruega.

PPP