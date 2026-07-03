México vs Inglaterra: Estos Serán los Cierres Viales en La Minerva por el Partido

Autoridades de Guadalajara anunciaron un operativo vial y de seguridad por el partido México vs Inglaterra.

Glorieta La MinervaFoto: N+

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¡Atención Guadalajara! Este domingo, el partido México vs Inglaterra traerá cierres viales en La Minerva y el Centro. Conoce las calles afectadas y planifica tu ruta.

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