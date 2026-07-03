México vs Inglaterra: Estos Serán los Cierres Viales en La Minerva por el Partido

El partido entre México e Inglaterra, que se disputará el próximo domingo 5 de julio, provocará cierres viales en las inmediaciones de La Minerva y el Centro de Guadalajara, debido a los festejos y a las actividades del Fan Festival.

En esta ocasión, las autoridades reforzarán el operativo de seguridad para prevenir incidentes en las concentraciones masivas, como las que tradicionalmente se registran en La Minerva y en el Fan Festival.

¿Qué cierres viales habrá en Guadalajara por el partido México vs. Inglaterra?

De acuerdo con la Comisaría de la Policía Vial, se desplegarán 80 policías viales, apoyados por 20 autopatrullas con doble tripulación, 10 motopatrullas y 30 elementos a pie. Además, se instalarán alrededor de 100 vallas para delimitar áreas y facilitar el control de accesos y la circulación.

Los cierres viales comenzarán a las 8:00 de la mañana, debido a la Vía RecreActiva. Posteriormente, a partir de las 2:00 de la tarde, el operativo se ampliará con más restricciones a la circulación.

Las vialidades que permanecerán cerradas son: