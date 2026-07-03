¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos Este Viernes 3 de Julio 2026

Aquí te informamos sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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¿Sabes cómo actuar en caso de sismo? Te contamos cómo preparar tu Plan de Protección Civil. Infórmate y protege a tu familia.

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