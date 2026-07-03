Sheinbaum Afirma que Tiene Contacto Directo con Grecia Quiroz y Niega Temor de Acudir a Uruapan
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tiene contacto directo con Grecia Quiroz, incluso por chat
Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. Foto: Facebook @ Grecia Quiroz
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La presidenta Sheinbaum niega temor de ir a Uruapan y destaca su comunicación directa con Grecia Quiroz. Se planean inversiones clave para la región.
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PorRedacción N+
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó hoy, 3 de julio de 2026, que tiene contacto directo con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo.
En conferencia mañanera desde Morelia, Michoacán, la presidenta Sheinbaum aseguró que, incluso, están en contacto por chat, “lo que ella ha solicitado (Grecia Quiroz)de inmediato se atiende”, destacó la mandataria.
“Ahora ha solicitado la inversión para un deportivo, estamos viendo la manera de apoyarla y se está construyendo un cuartel para la policía municipal”, añadió.