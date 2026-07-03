Sheinbaum Afirma que Tiene Contacto Directo con Grecia Quiroz y Niega Temor de Acudir a Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó hoy, 3 de julio de 2026, que tiene contacto directo con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo.

En conferencia mañanera desde Morelia, Michoacán, la presidenta Sheinbaum aseguró que, incluso, están en contacto por chat, “lo que ella ha solicitado (Grecia Quiroz) de inmediato se atiende”, destacó la mandataria.

“Ahora ha solicitado la inversión para un deportivo, estamos viendo la manera de apoyarla y se está construyendo un cuartel para la policía municipal”, añadió.

Sheinbaum niega temor de acudir a Uruapan

La titular del Ejecutivo Federal reiteró que tiene contacto personal con Grecia Quiroz, y descartó que exista temor de acudir a Uruapan.

Explicó que “la presidenta va a todo el país, pero está la presencia del general secretario y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que han asistido 3 veces a Uruapan”.

Aseguró que en otra ocasión sí visitará Tierra Caliente y Uruapan.

“No, ningún temor (de acudir), van todos los del gabinete y también de manera personal, al revés, es indispensable estar de manera permanente”, puntualizó.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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