Sheinbaum Afirma que Tiene Contacto Directo con Grecia Quiroz y Niega Temor de Acudir a Uruapan

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tiene contacto directo con Grecia Quiroz, incluso por chat

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán,Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. Foto: Facebook @ Grecia Quiroz

Destacado

La presidenta Sheinbaum niega temor de ir a Uruapan y destaca su comunicación directa con Grecia Quiroz. Se planean inversiones clave para la región.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+