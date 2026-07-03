Hasta 100 Mil Pesos Recibirán los Afectados por Lluvias en Puebla; Esto Dicen las Autoridades

Familias y comerciantes afectados por la intensa lluvia del domingo 28 de junio en la ciudad de Puebla recibirán apoyos de 20 mil hasta 100 mil pesos por parte del Gobierno Estatal y Municipal.

Así lo señaló el Alcalde José Chedraui Budib, quien confirmó que 32 negocios y 16 familias que resultaron afectadas por las inundaciones de esta tormenta atípica, serán beneficiadas con este apoyo.

Cabe resaltar que los puntos más críticos fueron el vaso regulador del Puente Negro y el Centro Histórico, principalmente sobre el Boulevard 5 de Mayo, la calle 2 Oriente y el estacionamiento de San Francisco de la ciudad de Puebla, los cuales quedaron como ríos debido al colapso del sistema de drenaje.

La lista de afectados será dividida entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla, los cuales invertirán 2 millones 800 mil pesos para estas restauraciones; Además, ya comenzaron con la entrega de refrigeradores, hornos, colchones y kits de limpieza.

¿Quién recibirá los apoyos de 20 mil hasta 100 mil pesos por afectaciones de lluvia en Puebla?

Los apoyos de 20 mil hasta 100 mil pesos serán otorgados conforme a la gravedad de los daños causados por esta lluvia torrencial en donde familias perdieron sus pertenencias y comerciantes quedaron sin su mercancía y aparatos de valor.

Por otro lado, la autoridades hablaron de la posibilidad de sustituir el drenaje donde antes pasaba el río San Francisco en el Boulevard 5 de Mayo, puesto que es una zona de riesgo de inundaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inundación de Más de un Metro de Altura Afectó Negocios de la 2 Oriente de Puebla

Lluvia torrencial deja severas inundaciones en Puebla

La lluvia del domingo 28 de junio en Puebla dejó severas inundaciones, principalmente en el Boulevard 5 de Mayo y sus alrededores; Se registró la caída de árboles, vehículos varados, personas atrapadas e incluso la muerte de una mujer.

La tormenta no paraba y las calles se encontraban colapsadas, familias optaron por subirse a una parte alta mientras miraban cómo sus pertenencias comenzaban a quedar bajo el agua; Comerciantes buscan resguardar a sus clientes, mientras que otros tuvieron que salir de sus negocios sin poder rescatar su mercancía.

La sociedad exigió a las autoridades que se hicieran responsables por el colapso de drenajes, mientras que elementos de emergencias acudieron a auxiliar a los afectadas hasta altas horas de la noche para que pudieran rescatar lo más que se pudiera.

Con información de N+

MCS