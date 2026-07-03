Hasta 100 Mil Pesos Recibirán los Afectados por Lluvias en Puebla; Esto Dicen las Autoridades

El Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Puebla otorgarán casi tres millones de pesos para los afectados por la lluvia del domingo 28 de junio.

Afectaciones lluvias en Puebla.Foto: N+

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Inundaciones en Puebla: 32 negocios y 16 familias recibirán apoyos de hasta 100 mil pesos. Autoridades ya entregan electrodomésticos y kits de limpieza.

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