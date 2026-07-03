Fuerte Inundación en Periférico Sur Deja 100 Vehículos Afectados; Así se Vio

El Periférico Sur, en el tramo comprendido entre camino a Tololotlán y la avenida 8 de Julio, quedó bajo el agua y por lo menos 100 vehículos resultaron afectados.

Los escurrimientos del Cerro del Cuatro y colonias aledañas ocasionaron que la vialidad se convirtiera en un verdadero río. Vehículos compactos, camionetas e incluso camiones ya no pudieron avanzar. También se afectó al transporte público; los pasajeros de una ruta alimentadora de Mi Macro Periférico fueron rescatados por las ventanas laterales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Inundación Histórica en Tlaquepaque Deja 100 Vehículos Varados en Periférico Sur

"Fue feo, porque yo pensé… haga de cuenta que empezamos a avanzar por ese lado, se para el compañero que está delante de nosotros y ya cuando veo comenzó a subir el agua, el nivel”, dijo Ángel, conductor de transporte público.

Inundación también deja basura en Periférico Sur

Con el descenso del nivel del agua, basura, desechos de poda y otros artículos quedaron al descubierto.

Entre policías viales y elementos de Protección Civil comenzaron a ayudar a los afectados. Además, fue necesario utilizar maquinaria pesada para retirar el lodo. La vialidad colapsó.

A parte de los estragos en Periférico y la avenida 8 de Julio, se reportaron inundaciones en los pasos a desnivel de Periférico y camino al ITESO, así como en Periférico y López Mateos. El arroyo El Seco alcanzó su máxima capacidad y, en algunos puntos, se desbordó; sin embargo, no representó riesgo para la población.