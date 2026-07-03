Fuerte Inundación en Periférico Sur Deja 100 Vehículos Afectados; Así se Vio

Además de Periférico Sur, las lluvias inundaron los pasos a desnivel de camino al ITESO y López Mateos.

Carros varadosFoto: N+

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Inundación en Periférico Sur convierte vialidad en río, afectando 100 vehículos. Transporte público también impactado. Descubre cómo se vivió.

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