Fuerte Inundación en Periférico Sur Deja 100 Vehículos Afectados; Así se Vio
Además de Periférico Sur, las lluvias inundaron los pasos a desnivel de camino al ITESO y López Mateos.
Foto: N+
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Inundación en Periférico Sur convierte vialidad en río, afectando 100 vehículos. Transporte público también impactado. Descubre cómo se vivió.
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PorRedacción N+
El Periférico Sur, en el tramo comprendido entre camino a Tololotlán y la avenida 8 de Julio, quedó bajo el agua y por lo menos 100 vehículos resultaron afectados.
Los escurrimientos del Cerro del Cuatro y colonias aledañas ocasionaron que la vialidad se convirtiera en un verdadero río. Vehículos compactos, camionetas e incluso camiones ya no pudieron avanzar. También se afectó al transporte público; los pasajeros de una ruta alimentadora de Mi Macro Periférico fueron rescatados por las ventanas laterales.
"Fue feo, porque yo pensé… haga de cuenta que empezamos a avanzar por ese lado, se para el compañero que está delante de nosotros y ya cuando veo comenzó a subir el agua, el nivel”, dijo Ángel, conductor de transporte público.
Inundación también deja basura en Periférico Sur
Con el descenso del nivel del agua, basura, desechos de poda y otros artículos quedaron al descubierto.
Entre policías viales y elementos de Protección Civil comenzaron a ayudar a los afectados. Además, fue necesario utilizar maquinaria pesada para retirar el lodo. La vialidad colapsó.
A parte de los estragos en Periférico y la avenida 8 de Julio, se reportaron inundaciones en los pasos a desnivel de Periférico y camino al ITESO, así como en Periférico y López Mateos. El arroyo El Seco alcanzó su máxima capacidad y, en algunos puntos, se desbordó; sin embargo, no representó riesgo para la población.