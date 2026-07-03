Si México Gana a Inglaterra ¿Cuándo Juega Próximo Partido en Mundial 2026?

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial y buscará avanzar a la ronda de los ocho mejores, en caso de que gane, en N+ te compartimos cuándo juega su próximo partido en el Mundial.

Si el Tricolor consigue la victoria, no solo romperá una barrera histórica ante una de las potencias del futbol mundial, sino que también asegurará su presencia en los cuartos de final, donde ya lo esperaría un nuevo desafío.

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¿Cuándo jugaría México si derrota a Inglaterra?

En caso de eliminar a Inglaterra, México volvería a la actividad el sábado 11 de julio de 2026, cuando dispute los cuartos de final del Mundial.

En ese encuentro, su siguiente objetivo en Houston, podría ser Brasil o Noruega. Ese partido definiría si el combinado nacional logra avanzar por primera vez a las semifinales de un Mundial.

Esto significa que, si México supera a Inglaterra, tendrá que medirse con alguno de estos dos equipos, ambos con argumentos para aspirar al título mundial.

Brasil llega como uno de los favoritos del torneo por la calidad de su plantel y su tradición mundialista; el Tricolor e Inglaterra finalizaron como líderes de sus respectivos grupos y han mostrado un rendimiento similar en el torneo.

Ambas selecciones acumulan la misma cantidad de goles anotados; sin embargo, México presume uno de los mejores registros defensivos de la competencia, ya que ha mantenido su portería sin recibir anotaciones durante sus primeros cuatro partidos.

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