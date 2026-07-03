Si México Gana a Inglaterra ¿Cuándo Juega Próximo Partido en Mundial 2026?

La Selección Mexicana podría pasar a cuartos de final si vence a Inglaterra; te indicamos en dónde jugarían dicho partido

Selección MexicanaLa Selección Mexicana el pasado 30 de junio de 2026 en su victoria frente a Ecuador. Foto: AFP

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