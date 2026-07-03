México vs Inglaterra Ya Tiene Árbitro: ¿Quién Pitará el Partido de Octavos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya pasó a Octavos de Final del Mundial 2026, y el próximo domingo es el partido México vs Inglaterra, en el estadio sede de CDMX, el último de la Copa del Mundo de FIFA en territorio mexicano. Te decimos quién será el árbitro para este esperado encuentro deportivo.

La FIFA informó que el árbitro principal del México vs Inglaterra será el australiano Alireza Faghani, quien será asistido por sus connacionales George Lakrindis y Andre Lindsay como jueces de línea.

El marroquí Jalal Javed será el cuarto árbitro y el también marroquí Zakaria Brinsi, el asistente de reserva.

¿Quién es Alireza Faghani?

Alireza Faghani tiene 48 años, es un árbitro iraní nacionalizado australiano. Dirigirá su tercer partido del Mundial 2026:

Árbitro central en el partido Colombia vs. Portugal de la Fase de Grupos, en el estadio sede de Miami, Estados Unidos.

Árbitro central en el partico Francia vs Senegal del Grupo I, en el estadio sede de New York / New Jersey, en Estados Unidos.

Faghani ya ha sido árbitro en un partido importante para México, fue en en el Mundial Rusia 2018 en el encuentro ante Alemania que ganó el Tricolor 1-0 con gol de Chucky Lozano.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 91 and 92 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026

Con información de N+

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