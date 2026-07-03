¿Cuántos Goles Lleva Julián Quiñones en el Mundial 2026? Le Anotó a Estas Selecciones

Julián Quiñones ha brillado por su extraordinaria participación en el Mundial 2026 y, sin duda, se ha convertido es una pieza clave en la Selección Nacional. Te decimos cuántos goles lleva el delantero y contra qué selecciones.

Cabe destacar que la Selección Mexicana ya pasó a Octavos de Final del Mundial 2026, y el próximo domingo será el partido México vs Inglaterra, en el estadio sede de CDMX, el último de la Copa del Mundo de FIFA en territorio mexicano.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Con su último gol en el México vs Ecuador, el delantero mexicano Julián Quiñones está a un solo gol de alcanzar a Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández, como máximos artilleros de México en la historia del Mundial, con 4 goles cada uno.

Durante su debut en el Mundial 2026, Julián Quiñones anotó su primer gol a los 9 minutos del partido inaugural en el estadio sede de CDMX contra Sudáfrica. El segundo gol fue de Raúl Jiménez.

En el segundo encuentro, México se llevó la victoria 1-0 sobre Corea del Sur, ese día se jugó en el estadio sede de Guadalajara, Jalisco. Luis Romo logró una anotación al minuto 49, lo que generó que la afición estallara en júbilo.

En el tercer partido contra Chequia, México quedó 3-0, en el estadio sede de CDMX; la Selección Mexicana demostró su calidad ofensiva a través de los goles de Mateo Chávez (minuto 55), Julián Quiñones (minuto 61) y Álvaro Fidalgo (minuto 90+4).

Ya en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, México se volvió a imponer, pero ahora contra Ecuador. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles, al minuto 22 y 31, respectivamente.

Es así que Julián Quiñones, quien porta la playera del Tri con el número 16, suma tres goles durante su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que termina el próximo 19 de julio.

Con información de N+

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