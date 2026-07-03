Partido México vs Inglaterra: ¿Cambia Horario de Octavos de Final del Mundial 2026? Esto se Sabe

Cada vez falta menos para el partido México vs Inglaterra, en el estadio sede Ciudad de México, este fin de semana. ¿A qué hora será el encuentro? Esto es lo que se sabe sobre el horario de octavos de final del Mundial 2026, en CDMX.

¿A qué hora es el partido México vs Inglaterra?

De acuerdo con información oficial de la FIFA, el partido México vs Inglaterra será a las 18:00 horas del domingo, 5 de julio de 2026, pero, por qué surgió la duda. Aquí te explicamos qué pasó.

La mañana de hoy, 3 de julio de 2026, surgieron versiones de que la hora del partido México vs Inglaterra podría adelantarse, presuntamente por cuestión del clima, pues se prevé que el domingo llueva con intensidad en la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿México vs Inglaterra Cambia de Horario?; Esto se Sabe del Duelo del Mundial 2026

Ante tal información, Javier El Vasco Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, manifestó que no estaba de acuerdo con la medida y que nadie lo había consultado sobre el horario del encuentro, por lo que se mostró molesto.

Más tarde, la FIFA confirmó que el partido México vs Inglaterra mantenía su horario oficial, a las 18:00 horas.

En tanto, para el partido del domingo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que habrá acceso controlado al Ángel de la Independencia, con aforo limitado de hasta 25,000 personas.