Partido México vs Inglaterra: ¿Cambia Horario de Octavos de Final del Mundial 2026? Esto se Sabe

El domingo, México se enfrentará a Inglaterra en el partido de octavos de final del Mundial 2026, en el estadio sede CDMX

Partido México vs Ecuador en estadio sede CDMXPartido México vs Ecuador en estadio sede CDMX. Foto. Cuartoscuro | Archivo

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¿Cambiará de horario del México vs Inglaterra? Esto es lo que se sabe sobre el partido del domingo, en CDMX

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