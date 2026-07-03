Dejan un Papel con Amenaza Escrita: Alertan por Modo de Extorsión

Esto es lo que debes hacer si te dejan un papel que dice “tienes 5 minutos, marca, sabemos dónde vives”

Operativo de seguridad en MorelosOperativo de seguridad en Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Morelos en alerta por extorsiones: papeles con amenazas buscan asustar. No contactes a los delincuentes, denuncia al 089 y mantente seguro.

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Dejan un Papel con Amenaza Escrita: Alertan por Modo de Extorsión