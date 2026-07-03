Dejan un Papel con Amenaza Escrita: Alertan por Modo de Extorsión

La Secretaría de Seguridad de Morelos alertó por un nuevo modo de extorsión. Te decimos qué hacer si te dejan un papel con una amenaza escrita.

Autoridades estatales han detectado que va en aumento un nuevo método empleado por delincuentes para hacer que sus víctimas se comuniquen con ellos y así extorsionarlos.

Papel con amenaza escrita

Los delincuentes dejan un papel que dice “tienes 5 minutos, marca, sabemos dónde vives”, las víctimas suelen contactarse con ellos y así son obligados a pagar la extorsión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Morelos pidió a la ciudadanía estar alerta de este tipo de delito, guardar la calma, no llamar al número que dejan y mucho menos pagar. Además, se recomienda denunciar el hecho al 089.

Con información de N+