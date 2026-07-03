Carin León Cerrará el Fan Festival en Monterrey: Fecha de Venta de Boletos Especiales

El artista encargado de cerrar este evento deportivo será el sonorense Carin León, quien traerá su show al Parque Fundidora

Carin León en Fan FestivalFoto: Carin León

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Carin León cerrará el Fan Festival en Monterrey el 19 de julio en el Parque Fundidora. ¡No te lo pierdas! Acceso gratuito, pero llega temprano. Venta de boletos VIP y General Plus.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+