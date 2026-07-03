Carin León Cerrará el Fan Festival en Monterrey: Fecha de Venta de Boletos Especiales

Los organizadores del Fan Festival Monterrey han anunciado quién será el artista encargado de cerrar este evento deportivo, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora. Se trata del cantante sonorense Carin León.

Durante este mismo día, se llevará a cabo la transmisión del partido final del torneo internacional de futbol, el cual comenzará a la 1:00 de la tarde. El acceso al evento será gratuito y no será necesario algún boleto o registro previo para ingresar. Ante esta situación, organizadores señalaron que, el acceso estará sujeto a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

Las autoridades también informaron que las puertas del Fan Festival cerrarán aproximadamente a las 3:00 de la tarde, por lo que será importante considerar los tiempos de llegada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el horarios de la presentación de Carin León.

Venta boletos VIP y General Plus en Fan Festival Monterrey

Para la presentación de Carin León en el Fan Festival Monterrey, serán habilitadas las zonas VIP y General Plus. Los boletos para estas áreas estarán en venta a partir del lunes 6 de julio a las 11:00 de la mañana, a través de Ticketmaster y en las taquillas ubicadas en el acceso 7 del Parque Fundidora, en este caso sin cargos por servicio.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026?

Para las personas que solo deseen ver el último partido de futbol de este torneo internacional, tendrá como alternativas diversos puntos con el fin de garantizar la seguridad y reducir la afluencia en el Parque Fundidora. Estos son los puntos donde se transmitirá la final de esta justa: