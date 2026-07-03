Se Suman 11 Municipios del Edomex a Festejos de la CDMX por México vs Inglaterra: Lista

Para evitar incidentes y aglomeraciones por el partido Méxixo vs Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Sede Ciudad de México, el gobierno capitalino anunció un operativo especial para salvaguardar la integridad de los aficionados.

Recordemos que ante las celebraciones multitudinarias del pasado 30 de junio, tras el triunfo de México vs Ecuador, 4 personas murieron, 3 de ellas por presunta asfixia y una más por traumatismo múltiple.

Para tener más puntos en dónde ver el partido del Tri, el gobierno capitalino habilitó 56 puntos en toda la ciudad, incluyendo los 17 festivales futboleros, también se instalaron 30 pantallas en Reforma, Juárez, Monumento a la Revolución y los alrededores del Zócalo y en la Alameda.

Ante lo ocurrido, las autoridades de la CDMX anunciaron un operativo especial al que se sumarán 11 municipios del Estado de México, para pedir que la gente se quede en sus lugares de origen.

En conferencia de prensa, tanto el Gobierno de la CDMX como alcaldes de la capital y presidentes municipales del Edomex anunciaron que se realizarán eventos en los lugares para los aficionados.

El objetivo es según las autoridades, descentralizar los festejos en el Ángel de la Independencia y el Zócalo, además de que habrá un tope de personas que puedan ingresar.

¿Qué eventos habrá en las alcaldías de la CDMX?

Álvaro Obregón, en el Parque la Bombilla habrá un festival de rock

Azcapotzalco. En la explanada estará la agrupación "Tierra de Coyote", "Soberana Banda Niche".

Alcaldía Gustavo A. Madero habrá proyección del partido y estará la agrupacipn Poder del Norte

Iztacalco en su explanada habrá sonideros.

Iztapalapa en el Jardín Cuitláhuac habrá varios sonideros

Magdalena Contreras en la Glorieta de San Jerónimo habrá cumbia y banda.

Milpa Alta, en el deportivo San Francisco estará la "Banda Guayacan".

Tláhuac, en el Fan Festival en el Bosque de Tláhuac con grupos sonideros y la "Banda Mera Mera".

Tlalpan, en el Deportivo Vivanco y en la explanada habrá banda y sonideros, además de "Rayito Colombiano".

Venustiano Carranza en la explanada, "Los Askis"

Xochimilco en la explanada estará Toño Lizárraga

Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán están por definir los eventos.

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¿Qué eventos habrá en los 11 municipios del Edomex?

Por parte de los municipios del Edomex, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, indicó que se sumarán a las celebraciones desde los territorios locales con actividades.

En tanto pidió a la ciudadanía quedarse en sus municipios y celebrar en sus lugares de origen.

"En todas las explanadas municipales se va a proyectar el partido"

Entre los municipios que van a proyectar el partido México vs Inglaterra son: Ecatepec, Naucalpan, Neza, Chalco,Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco.