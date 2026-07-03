Se Suman 11 Municipios del Edomex a Festejos de la CDMX por México vs Inglaterra: Lista

Para evitar la aglomeración en la CDMX por el partido y festejos en el contexto de México vs Inglaterra, los municipios de la zona conurbada se sumarán a los festejos con actividades

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¡Atención, fans del fútbol! Para evitar aglomeraciones en CDMX por el México vs Inglaterra, 11 municipios del Edomex se suman a los festejos con eventos locales. Descubre qué actividades habrá cerca de ti.

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