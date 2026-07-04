Choque Entre Ocho vehículos y un Camión de Transporte en Ciudad Juárez; Responsable Huye

Un aparatoso accidente vial registrado en el fraccionamiento Del Real movilizó a cuerpos de emergencia y agentes de Seguridad Vial, luego de que al menos ocho vehículos resultaran involucrados en un choque múltiple en el que también participó un camión de transporte de personal.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Iztaccíhuatl y Chimalpopoca, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil color rojo presuntamente provocó el accidente y posteriormente escapó del lugar.

Según información de las autoridades viales, el vehículo señalado como responsable le habría cortado la circulación al camión de transporte cuando este circulaba por la avenida.

Tras la maniobra, el operador del camión perdió el control de la unidad, continuó avanzando sin control y terminó impactándose contra un negocio de comida, además de varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

Accidente también causó daños en una vivienda

Durante el choque múltiple, una vivienda del sector también resultó afectada, luego de que uno de los automóviles involucrados se impactó contra la tubería de gas del domicilio.

Elementos de Seguridad Vial acudieron al sitio para controlar la circulación y atender la emergencia, mientras que agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Las autoridades informaron que se revisan grabaciones de cámaras de vigilancia de viviendas y comercios cercanos con el objetivo de identificar y localizar al conductor del automóvil rojo que habría originado el accidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto total de los daños materiales ocasionados por el percance y se confirmó que no hubo personas lesionadas.