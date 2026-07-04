Choque Entre Ocho vehículos y un Camión de Transporte en Ciudad Juárez; Responsable Huye

Un accidente vial registrado en el fraccionamiento Del Real dejó daños en al menos ocho vehículos, un negocio y una vivienda; el presunto responsable huyó del lugar.

uno de los automóviles involucrados se impactó contra la tubería de gasFoto: N+

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Accidente en Del Real deja 8 autos dañados y un negocio afectado. El conductor responsable escapó. Conoce los detalles de este incidente vial.

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