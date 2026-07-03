Moviliza Incendio de 10 Tejabanes en Arroyo el Obispo en Santa Catarina, Nuevo León

Rescatistas ya investigan la razón por la cual 10 tejabanes terminaron en llamas a la altura de la vía a Saltillo

Incendio en arroyo el obispoFoto: N+

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Rescatistas en acción tras incendio en 10 tejabanes en Santa Catarina. El fuego está controlado, pero se investigan las causas mientras se brinda apoyo a los afectados.

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