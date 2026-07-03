Moviliza Incendio de 10 Tejabanes en Arroyo el Obispo en Santa Catarina, Nuevo León

El incendio de al menos 10 tejaban causó una intensa movilización de bomberos y rescatistas hasta el lecho del arroyo el Obispo, a la altura de la vía a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Fue durante la tarde de este viernes 3 de julio cuando el siniestro fue reportado.

Al percatarse de este siniestro, vecinos de este punto llamaron de inmediato a las autoridades correspondientes para pedir auxilio. Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y autoridades de la Policía de Santa Catarina. El incendió alertó a sectores cercanos debido a que la intensa columna de humo negro generada, pudo ser vista desde incluso el centro de Monterrey.

Rescatistas de inmediato comenzaron a desalojar el área para evitar que se registraran más accidentes. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar el momento en que vecinos de este sector comenzaron a sacar algunas de sus pertenencias ante el temor de que las llamas se extendieran a otro tejabanes. Fue después de una hora cuando el fuego pudo ser controlado.

Investigan incendio en tejabanes en Santa Catarina

Bomberos comenzaron con las labores de enfriamiento para evitar que las llamas se vuelvan avivar. La zona permanecerá bajo resguardo mientras continúan los trabajos correspondientes, por lo que se espera que las autoridades brindan asilo a las familias afectadas.

Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que este siniestro comenzó, por lo que se espera que rescatistas realicen una inspección en este punto y detectar de donde surgieron las llamas. Serán las autoridades correspondientes quienes brinden apoyo a los afectados, así como alternativas para pasar la noche ante la pérdida de sus hogares.