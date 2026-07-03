Se Incendia Camión Dentro de Gasera en Carretera Santa Rosa en Apodaca, NL; Hay Dos Lesionados

Cuerpos de emergencia se movilizaron tras recibir el reporte del incendio de un tractocamión al interior de Gas Económico Santa Rosa, ubicado en el Libramiento Noroeste, en el kilómetro 36 de la Carretera Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes de los elementos de Protección Civil de Nuevo León, se confirma el saldo de dos personas lesionadas a causa del fuego que generó una intensa columna de humo, visible desde distintos puntos en la zona.

Fue alrededor de las 14:23 horas que se registró el incendio del tractocamión que alarmó a las unidades de auxilio. Hasta el punto se trasladaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Bomberos de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja.

Trasladan a víctimas de incendio a hospital

Al arribar los elementos de los cuerpos de emergencia para controlar el incendio, confirmaron que el fuego consumió un camión de tres toneladas y media al interior de la gasera y dos personas resultaron lesionadas por quemaduras.

Luego de ser valoradas, las dos víctimas del incendio fueron trasladadas al Hospital 21 del IMSS por personal de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Apodaca para recibir atención médica especializada y tratar las quemaduras ocasionadas por el incendio. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad y se desconoce su estado de salud actual.

SHH