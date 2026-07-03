Se Incendia Camión Dentro de Gasera en Carretera Santa Rosa en Apodaca, NL; Hay Dos Lesionados

El incendio un vehículo al interior de una gasera generó la movilización de los cuerpos de emergencia en Apodaca

Incendio en gasera en ApodacaFoto: Luis Olmos

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Impactante incendio en Apodaca: un camión se incendia dentro de una gasera, dejando dos lesionados. Conoce los detalles de la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

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