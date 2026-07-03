Niño de 5 Años Sufre Quemaduras al Caer a Cazo con Agua Hirviendo en La Laguna

Un niño de cinco años sufrió quemaduras de segundo grado al caer a un cazo con agua hirviendo en el municipio de San Luis del Cordero.

Niño de 5 Años Sufre Quemaduras al Caer a Cazo con Agua Hirviendo en La LagunaFoto: N+

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Impactante accidente en San Luis del Cordero: niño de 5 años sufre quemaduras al caer en agua hirviendo. Está en recuperación en el hospital de Gómez Palacio.

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