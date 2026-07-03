Niño de 5 Años Sufre Quemaduras al Caer a Cazo con Agua Hirviendo en La Laguna

Un niño de 5 años cayó en un cazo con agua hirviendo y sufrió quemaduras de segundo grado en glúteos y pie izquierdo en San Luis del Cordero, en Durango.

Los hechos se registraron en la zona centro de San Luis del Cordero la tarde de este 2 de julio, cuando Maximiliano de 5 años se encontraba jugando en el patio de su casa en la calle Belisario Dominguez.

Su abuelita tenía hirviendo agua en un cazo en el patio y en un momento dado, Maximiliano cayó en el agua provocándose las quemaduras ya descritas.

El niño trasladado de emergencia a las instalaciones del hospital General de Gómez Palacio para su atención médica, donde se encuentra en recuperación.

Otra situación similar ocurrió el pasado 29 de abril cuando una niña de cuatro años sufrió quemaduras de primero y segundo grado luego de pisar brasas calientes en el ejido La Navaja, en Piedras Negras, Coahuila.

Menor resulta lesionada al caminar sobre brasas calientes en Piedras Negras

De acuerdo con el reporte, la menor caminaba junto a su madre cuando accidentalmente pasó sobre un montón de cenizas que aún conservaban altas temperaturas, lo que le provocó lesiones en ambos pies.

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La menor fue trasladada al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde recibió atención médica por las quemaduras y otras lesiones menores.