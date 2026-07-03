Se Incendia Camioneta en San Nicolás, Nuevo León; Moviliza a Cuerpos de Auxilio

Una camioneta se incendió en el cruce de las avenidas Casa Blanca y Adolfo López Mateos, en San Nicolás

Bomberos controlan el incendio del vehículoFoto: Protección Civil de NL

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Camioneta en llamas en San Nicolás moviliza a cuerpos de auxilio. El incendio fue controlado sin heridos. Conoce cómo actuaron los bomberos y qué sigue en la investigación.

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