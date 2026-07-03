Se Incendia Camioneta en San Nicolás, Nuevo León; Moviliza a Cuerpos de Auxilio

La movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este viernes 3 de julio, luego del incendio de un vehículo en el cruce de las avenidas Casa Blanca y Adolfo López Mateos, en la colonia Casa Blanca, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado a las 14:02 horas, por lo que de inmediato se movilizó la unidades hacia el sitio para atender la emergencia.

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Al arribar al lugar, los elementos de Protección Civil confirmaron que el fuego consumía el área del motor de una camioneta. Debido a la magnitud del incendio, personal de Bomberos de San Nicolás inició las labores de control y liquidación para evitar que las llamas se propagaran hacia el resto del vehículo o representaran un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Las maniobras realizadas por los cuerpos de emergencia permitieron controlar el incendio en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas lesionadas ni otros riesgos derivados del siniestro.

Bomberos controlan el incendio del vehículo

Mientras Bomberos de San Nicolás trabajaba en la extinción del fuego, elementos de Protección Civil de Nuevo León brindaron apoyo en la atención de la emergencia y realizaron labores de prevención en el área para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Una vez controlada la situación, personal de Tránsito Municipal se hizo cargo del incidente y de las acciones correspondientes para el retiro de la unidad afectada, además de coordinar la circulación vehicular en la zona. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni riesgos adicionales tras la intervención de los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio del vehículo.

Con información de Alex Rodriguez/ Noticias N+

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