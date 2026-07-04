Shakira Anuncia Donación de 500 mil Dólares a Niños de Venezuela Tras Sismos

Shakira anuncia un fondo de 500 mil dólares junto a FIFA-Global Citizen para apoyar la educación de niños afectados por los sismos en Venezuela.

shakira-donacion-500-mil-dolares-ninos-venezuela-sismosFoto: GettyImages

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La cantante Shakira y FIFA-Global Citizen destinan 500 mil dólares para apoyar la educación en Venezuela tras los sismos. Un llamado a la acción para líderes mundiales. Conoce los detalles.

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