Shakira Anuncia Donación de 500 mil Dólares a Niños de Venezuela Tras Sismos

Shakira anunció un fondo de 500 mil dólares para apoyar la recuperación educativa de miles de niños en Venezuela, luego de los dos sismos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

La cantante colombiana, quien funge como portavoz y miembro del consejo asesor del Fondo para la Educación FIFA-Global Citizen, compartió el anuncio este viernes 3 de julio a través de su cuenta de Instagram.

"Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia", escribió la artista.

Shakira explicó que los recursos buscan garantizar que, mientras el país se reconstruye, los menores continúen teniendo acceso a la educación. Tras los terremotos, los programas educativos corrían el riesgo de sufrir contratiempos a largo plazo que interrumpirían los avances ya logrados en el sector.

¿Cómo funcionará el fondo?

De acuerdo con la cantante, se invitará a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños regresen a la escuela, apoyar a los maestros y restablecer el acceso a la educación. La iniciativa no solo contempla la reincorporación del alumnado a clases, sino también el respaldo a los docentes que trabajan en las zonas más afectadas por la catástrofe.

Un llamado a otros líderes internacionales

Shakira aprovechó el mensaje para reconocer el respaldo de mandatarios que ya se sumaron a la causa, entre ellos el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Además, hizo un llamado directo a otros líderes para que se unan al esfuerzo: al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron; y al canciller de Alemania, Friedrich Merz.

Con este gesto, la intérprete busca ampliar la red de apoyo internacional para que más gobiernos e instituciones contribuyan a que miles de niños venezolanos puedan retomar sus estudios tras la emergencia.