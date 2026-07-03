¿Pelea? Liam Gallagher Habla sobre sus Visitas a México y Cambia Pronóstico del Partido

La previa del encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial también se juega fuera de la cancha. Luego de generar controversia con un pronóstico de goleada para la selección inglesa, el cantante de Oasis, Liam Gallagher habló de sus visitas a México y cambió su pronóstico para el partido del domingo.

Días atrás, Gallagher respondió a una publicación en X y aseguró que Inglaterra derrotaría a México por un contundente 5-0, comentario que rápidamente se viralizó entre aficionados de ambos países.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Liam Gallagher vs Juan Gabriel? Sigue Polémica por el México vs Inglaterra en el Mundial 2026

El mensaje provocó varias reacciones y fue interpretado por muchos seguidores del Tricolor como una falta de respeto hacia la Selección Mexicana.

Sin embargo, este 3 de julio de 2026, el músico británico publicó un nuevo mensaje en el que redujo su pronóstico: "Será difícil, pero les ganaremos 3-0", precisó.

Aunque sigue apostando por una victoria inglesa, el cantante dejó atrás la predicción de una goleada de 5 -0.

Fher de Maná respondió

Las declaraciones de Gallagher fueron respondidas por Fher Olvera, líder de la banda Maná, quien publicó un video en redes sociales para defender a la Selección Mexicana.

En su mensaje, el cantante respondió de forma contundente al integrante de Oasis:

"El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0... A ver, ubícate, wey".

Tras la polémica, Gallagher publicó otro mensaje en X en el que destacó el cariño que ha recibido durante sus visitas a México y llamó a dejar atrás las actitudes negativas: "Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien.

FBPT