¿Pelea? Liam Gallagher Habla sobre sus Visitas a México y Cambia Pronóstico del Partido

El cantante de Oasis, Liam Gallagher, ajustó su pronóstico para el partido México-Inglaterra tras polémica

Liam Gallagher, cantante de OasisLiam Gallagher, cantante de Oasis, hizo su pronóstico para el partido de México vs Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

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