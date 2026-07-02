Liam Gallagher Responde a Comparación con Juan Gabriel en Polémica por el Inglaterra vs México

La rivalidad futbolera entre México e Inglaterra de cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 ya se trasladó a X (Twitter) , y esta vez el protagonista involuntario fue nada menos que Juan Gabriel. Liam Gallagher, vocalista de Oasis, terminó confesando qué canción del "Divo de Juárez" canta todas las mañanas en la regadera.

El pronóstico que encendió la mecha

Todo comenzó cuando Gallagher pronosticó una goleada de 5-0 para Inglaterra en el cruce de octavos de final del Mundial 2026, partido que se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. La declaración, hecha directamente en X, no tardó en viralizarse justo después de que ambas selecciones aseguraron su lugar en la fase de eliminación directa: México avanzó con un triunfo de 2-0 sobre Ecuador, mientras Inglaterra remontó 2-1 ante la República Democrática del Congo.

Ante una pregunta directa de un usuario, el cantante no se guardó nada: "Creo que venceremos a México 5-0", escribió, ubicándose de inmediato como una de las voces más visibles entre los aficionados ingleses en la previa del partido.

Como era de esperarse, la respuesta del cantante provocó una ola de reacciones burlonas entre aficionados mexicanos, muchas de ellas con referencias directas a Juan Gabriel.

Juan Gabriel entra a la conversación

Entre toda la cadena de respuestas, una usuaria identificada como @ponyoogirl lanzó un comentario que resultó ser el más certero de todos. Con un tono entre orgullo patrio y burla musical, retó al exoasis con una comparación imposible de ignorar: aseguró que Juan Gabriel podría haber interpretado "Wonderwall", el himno no oficial que los fans ingleses han adoptado durante este Mundial, con los ojos cerrados, pero que Oasis jamás podría hacer lo mismo con "Hasta que te conocí", uno de los temas más emblemáticos del repertorio del cantautor mexicano.

Lo que nadie esperaba era que Liam Gallagher, conocido por su carácter directo y sus respuestas sin filtro en redes sociales, decidiera contestar:

"La canto en la ducha a primera hora de la mañana."

La respuesta se suma a una semana de intercambios constantes entre Gallagher y usuarios mexicanos en Twitter, en el marco de la expectativa que ha generado el duelo del domingo. El escenario del partido tiene una carga especial para Inglaterra, ya que el equipo no pisa el Estadio Ciudad de México desde el Mundial de 1986, cuando enfrentó a Argentina, lo que ha elevado aún más el tono de la conversación entre ambas aficiones.