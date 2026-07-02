Liam Gallagher Responde a Comparación con Juan Gabriel en Polémica por el Inglaterra vs México

En medio de la polémica por su pronóstico 5-0 para México vs Inglaterra, Liam Gallagher Respondió a una fan que lo comparó con Juan Gabriel

liam-gallagher-juan-gabriel-cancion-bañoFoto: GettyImages

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Liam Gallagher, en medio de la polémica por su pronóstico de 5-0, revela qué canción de Juan Gabriel canta en la ducha.

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