Detienen a Ocho Presuntos Implicados en Asesinato de Periodista en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre la ejecución de ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del homicidio de la periodista identificada con las iniciales R.B.G.R.

De acuerdo con la dependencia, los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación de restos localizados durante las diligencias, confirmando que corresponden a la comunicadora.

Entre las personas detenidas se encuentran Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, quienes son señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima.

La Fiscalía indicó que posteriormente habrían actuado en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la periodista.

Investigan presunta colaboración de policías municipales con grupo delictivo

Las autoridades también informaron sobre órdenes de aprehensión en contra de Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Según la investigación ministerial, los exagentes presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo relacionado con el caso.

La Fiscalía de Veracruz señaló que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.