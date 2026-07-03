Detienen a Ocho Presuntos Implicados en Asesinato de Periodista en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz informó la detención de ocho personas por el homicidio de una periodista; además, confirmó la identificación de los restos localizados durante las investigaciones.

8 personas fueron detenidasFoto: FGE

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Detienen a 8 implicados en el homicidio de una periodista en Veracruz, entre ellos ex policías. La Fiscalía revela detalles cruciales. ¿Cómo se desarrollará el caso?

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