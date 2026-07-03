Madre e Hijo son Detenidos por Presunto Homicidio en García, Nuevo León

Una madre de familia y su hijo fueron detenidos en un operativo de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), vinculados a un hecho violento ocurrido en el mes de junio en el Valle de Las Salinas, ubicada al norte del Área Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León.

La captura de Sindy, de 37 años de edad; y Edwin, de 20 años de edad, se dio en la calle Leyes, en la colonia Mitras Bicentenario, en el municipio de García, Nuevo León. Después de una revisión, los elementos encontraron entre sus pertenencias dos armas cortas abastecidas, más de 100 dosis de droga, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

La autoridad informó que Edwin ya era buscado tras estar relacionado con un homicidio en el municipio de Pesquería, por el cual se le investiga. El joven de 20 años y su mamá fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hombre es detenido por usar perros para atacar a mujer

Otra detención se llevó a cabo en el municipio de Monterrey durante la tarde del miércoles 1 de julio en el cruce de la avenida Madero y Juan Álvarez, luego de que un hombre presuntamente incitara a sus dos perros a atacar a una mujer.

El hombre fue identificado como Fernando "N", quien fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondiente para continuar la investigación y determinar su situación jurídica.

SHH