Madre e Hijo son Detenidos por Presunto Homicidio en García, Nuevo León

El joven de 20 años de edad ya era buscado tras estar relacionado con un homicidio y por otros hechos violentos

Madre e hijo detenidos por homicidio en García, NLFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Madre e hijo detenidos en García, NL: Fueron hallados con armas y drogas. Edwin, de 20 años, ya era buscado por homicidio. Descubre más sobre este caso.

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