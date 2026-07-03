Identifican Restos de Roxana Guzmán; Fueron Hallados en un Rancho en Veracruz

Tras permanecer más de un mes en calidad de desaparecida, la FGE confirmó el hallazgo sin vida de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán.

Localizan sin Vida a Roxana Guzmán, Comunicadora Privada de la Libertad en Nanchital, VeracruzFoto: Cristina Juárez del Sue

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Roxana Guzmán, comunicadora privada de su libertad en Nanchital, fue encontrada sin vida. La comunidad exige justicia y respuestas ante este trágico suceso.

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