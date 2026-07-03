Identifican Restos de Roxana Guzmán; Fueron Hallados en un Rancho en Veracruz

Durante la mañana de este viernes 3 de julio, autoridades dieron a conocer que la comunicadora que fue privada de la libertad el pasado dos de junio por sujetos armados en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz, fue localizada en un rancho a 24 kilómetros del municipio de Nanchital.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz a través de un comunicado confirmó que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la comunicadora Roxana Berenice Guzmán. Además se brindó información acerca de la ejecución de ocho órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial, en contra de presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado.

Estas acciones judiciales fueron efectuadas en contra de:

Javier Iván "N" alias "Delta 1"

José del Carmen "N" alias "Delta 7"

Luis Arturo "N" alias "Delta 11" o "El Pelón"

Karen"N"alias "La Hiena"

Todos ellos por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y posteriormente su homicidio. De igual manera en contra de:

Julio César “N”

Luis Enrique “N”

Juan Carlos “N”

Ismael “N”

Quienes según los datos dados a conocer por la autoridad, al momento de los hechos se desempeñaban como integrantes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, de acuerdo a lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

Manifestación de familiares de policías durante su audiencia

En las inmediaciones del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, se hicieron presentes los familiares de los elementos policíacos, Luis Enrique "N", Juan Carlos "N", Ismael "N", quienes al momento de su detención se desempeñaban como elementos policíacos de Ixhuatlán, junto con el comandante quienes permanecen detenidos desde hace aproximadamente una semana. Esta manifestación se llevó acabo justo cuando se efectuaba la audiencia de vinculación, es de mencionar que el movimiento de los familiares se llevó acabo de manera pacífica protestando con banderas blancas para exigir justicia y demostrar su inocencia.