¿Quién Fue Roxana Guzmán Ramírez, Periodista Secuestrada y Hallada sin Vida en Veracruz?

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue privada de su libertad por hombres armados; un video publicado en redes reveló el momento cuando fue llevada a la fuerza

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue sacada de su casa con violencia en VeracruzFoto: N+
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