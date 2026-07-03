¿Quién Fue Roxana Guzmán Ramírez, Periodista Secuestrada y Hallada sin Vida en Veracruz?

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue localizada sin vida tras estar desaparecida desde el 2 de junio de 2026, luego de que fue privada de su libertad por hombres armados cuando se encontraba en su casa en Nanchital, Veracruz.

Las autoridades confirmaron hoy 3 de julio 2026 el hallazgo de restos humanos en un rancho situado entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste. Luego de realizar los análisis correspondientes, se confirmó que el cuerpo corresponde a la comunicadora.

El 26 de junio 2026, la Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de 5 personas presuntamente involucradas en el secuestro de la periodista, entre ellos, José Del Carmen “N”, alias, “Delta 7”, presunto captor de Roxana Guzmán.

Las autoridades identificaron al detenido por el video que familiares de Roxana grabaron al momento de la violenta irrupción a su domicilio.

En otra acción, también fue detenida Karen “N” y, en un tercer operativo, fueron aprehendidos cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos, un comandante.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán confirmó en un comunicado que a Ismael "N", Juan Carlos "N", Luis Enrique "N" y Julio César "N", se les ejecutó una orden de aprehensión.

¿Quién fue la periodista Roxana Guzmán Ramírez?

Roxana Guzmán Ramírez era periodista y directora del portal digital "Impulso Informativo del Sureste".

El medio de comunicación se centraba en dar a conocer los hechos que acontecen en el municipio de Nanchital, así como en municipios vecinos.

Roxana Guzmán exponía problemáticas de la comunidad, deficiencia de servicios y demandas hacia las autoridades locales.

La periodista realizaba transmisiones en vivo sobre acontecimientos cotidianos, lo que le permitía conectar con su audiencia y ampliar su alcance.

Roxana también daba a conocer hechos de violencia y accidentes que ocurrían en Nanchital, así como información oficial.

Además de ser una apasionada del periodismo, Roxana Guzmán Ramírez también era madre de familia. El día que fue privada de su libertad con violencia, estaba alistando a sus hijos para llevarlos a la escuela como todos los días.

Su madre, Rubicelia Ramírez y compañeros de trabajo, realizaron intensas jornadas de búsqueda para localizar indicios que los llevaran hasta la joven.

“La verdad esto es muy difícil, la verdad estamos agotados emocionalmente estar fuertes mi esposo y yo para los niños de Roxana. Hemos salido a buscar a los alrededores pues para buscar, aunque sea abajo de las piedras, pero salir sin saber dónde eso es lo más triste”, así narró a N+, cómo era vivir sin saber nada de Roxana.

EPP