Anuncian Puntos de Reunión en Tamaulipas por Partido México vs Inglaterra: ¿Dónde Serán?

A unas horas del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, algunos municipios de Tamaulipas han comenzado a anunciar concentraciones para que la afición se reúna y apoye al representativo nacional.

Hasta el momento, Reynosa es uno de los municipios que confirmó una actividad dirigida a las familias y seguidores del futbol. La concentración está programada para el domingo 5 de julio, a partir de las 18:00 horas, en la Plaza Principal.

Además del encuentro entre aficionados, los asistentes podrán participar en diversas dinámicas, entre ellas el intercambio de estampas y otras actividades recreativas.

Se prevé que en las próximas horas otros municipios del estado den a conocer espacios similares para que la afición pueda reunirse y respaldar a la Selección Mexicana, por lo que esta información se actualizará conforme se confirmen nuevas concentraciones.

Matamoros Podría Anunciar Lugar de Concentración de Aficionados

En Matamoros, autoridades municipales adelantaron que también se contempla una concentración de aficionados para este domingo con motivo del encuentro de la Selección Mexicana; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer el horario, el lugar ni la dinámica del evento.

En Nuevo Laredo Será en Monumento Benito Juárez

El Fan Fest de Nuevo Laredo se realizará este domingo 5 de julio en el Monumento a Benito Juárez, donde se espera la asistencia de familias y aficionados para reunirse y mostrar su apoyo a la Selección Mexicana.

El evento iniciará a las 18:00 horas y contará con pantalla gigante, música, área de alimentos y bebidas, además de la participación de restaurantes y patrocinadores.

La entrada será gratuita y los asistentes podrán acudir con la playera de la Selección y banderas para sumarse al ambiente de apoyo al representativo nacional.

Autoridades de Ciudad Victoria Anuncian Actividades

Ciudad Victoria realizará este domingo una concentración para que las familias y aficionados apoyen a la Selección Mexicana durante el encuentro de octavos de final ante Inglaterra.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas en el Patinadero de la UDARC, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el desarrollo del encuentro en un ambiente familiar.

La invitación está abierta al público en general para asistir y sumarse al apoyo del representativo nacional.