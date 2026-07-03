Anuncian Puntos de Reunión en Tamaulipas por Partido México vs Inglaterra: ¿Dónde Serán?

Diversos municipios de Tamaulipas han comenzado a anunciar concentraciones de aficionados con motivo del partido entre México e Inglaterra.

Anuncian Puntos de Reunión en Tamaulipas para Apoyar a la Selección MexicanaFoto: N+

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Tamaulipas se une para alentar a la Selección Mexicana. Reynosa lidera con una reunión en la Plaza Principal este domingo. Entérate de más puntos de encuentro en las próximas horas.

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