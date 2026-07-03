¿Habrá Registro Conavi en Julio 2026? Así Puedes Aplicar al Programa Vivienda Bienestar este Mes

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) continúa implementando a lo largo del país el Programa de Vivienda para el Bienestar, por lo que muchos interesados en el apoyo desean saber si habrá registro en julio 2026, y acá te decimos cómo será la convocatoria y cómo aplicar para tu incorporación.

La Conavi continúa con la entrega de casas semanalmente, los miércoles en Las Mañaneras del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en una nota previa ya te dijimos dónde se han otorgado las primeras casas del Bienestar a los beneficiarios.

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¿Habrá registro de Conavi en julio 2026?

Hasta el momento, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, no ha anunciado que vaya a abrirse un nuevo registro de Vivienda para el Bienestar 2026 este mes, sin embargo ha pedido a los interesados mantenerse pendientes de las convocatorias para poder incorporarse al programa.

Por otro lado, la comisión ha informado que este año se tiene planeado comenzar con la construcción de 73 mil viviendas y poder entregar 50 mil casas del Bienestar a los beneficiarios antes de que termine el 2026.

Por ello, se espera que próximamente se abra un nuevo registro de Conavi, el cual se realizaría de forma presencial directamente en los módulos que se habilitarán en los municipios donde se están construyendo las casas.

¿Cómo aplicar al programa Vivienda Bienestar 2026?

Actualmente, las personas interesadas en obtener una casa del Bienestar pueden realizar el pre-registro de Conavi en línea para manifestar su interés en ser beneficiarios del programa y recibir noticias sobre las próximas convocatorias.

Para hacerlo, debes ingresar al siguiente enlace: sistemaintegraloperativo.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB y llenar los campos con sus datos personales con tu CURP, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, domicilio, entre otros.

Posteriormente, deberás estar pendiente de las próximas convocatorias de Vivienda Bienestar, para conocer las fechas exactas en las que se hará el registro en los módulos que se abrirán en los municipios.

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