¿Habrá Registro Conavi en Julio 2026? Así Puedes Aplicar al Programa Vivienda Bienestar este Mes

La Conavi continúa con la entrega de casas semanalmente, por eso consulta cuándo abrirá un nuevo registro de Vivienda Bienestar 2026

Checa Si Hay Registro Conavi en Julio 2026Conavi continúa implementando el programa de Vivienda para el Bienestar. Foto: Conavi

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