Vuelve Apoyo de $40,000 para Vivienda Bienestar: ¿Hay Registro? Quiénes lo Reciben en Julio 2026

Por fin llegó el anuncio que muchos esperaban. El apoyo de $40,000 para Vivienda Bienestar que hace meses tuvo registro, ahora en julio 2026 hará entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios, por eso acá te decimos quiénes van a recibir la ayuda este mes, de acuerdo con información brindada por las autoridades.

Pocas personas esperaban que el programa de Mejoramiento Vivienda para el Bienestar volviera este mes en que cae el pago de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y más. Si te toca recibir dicho apoyo, en una nota ya te dijimos cuándo empiezan a caer los depósitos y cómo saber si ya cayó tu dinero.

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¿Apoyo de $40 000 para Vivienda Bienestar abrió registro en julio 2026?

El programa cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no tiene registro abierto este mes, pero la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que entregarán 36 mil tarjetas de Bienestar como parte de la ayuda Mejoramiento de Vivienda.

A mediados de junio empezó la entrega del apoyo Bienestar de 40 mil pesos para vivienda y se espera que en julio y próximos meses se cumple con la meta de beneficiar a 36 mil familias, para que puedan invertir en reparaciones o ampliaciones de su casa.

¿Quiénes recibirán el apoyo de $40,000 para vivienda si no hay registro?

Como parte del Plan de Justicia de San Quintín, trabajadores agrícolas de dicha localidad de Baja California serán quienes van a recibir el apoyo de 40 mil pesos que da Mejoramiento de Vivienda Bienestar. Los beneficiarios serán contactados, para que les entreguen su tarjeta y puedan retirar el recurso en el Banco del Bienestar.

En la primera ronda de entrega de tarjetas Bienestar, se repartieron 4 mil plásticos de forma directa a las personas beneficiarias. La idea es hacer llegar el apoyo a más jornaleros que viven en el estado de Baja California.

Ahora que vuelve a estar en marcha el apoyo de $40 000 para Vivienda Bienestar, solo resta por ver si en un futuro cercano hay nuevo registro o quiénes serán las próximas personas que recibirán la ayuda económica.

AO