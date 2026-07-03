Vuelve Apoyo de $40,000 para Vivienda Bienestar: ¿Hay Registro? Quiénes lo Reciben en Julio 2026

El programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar está de regreso en julio 2026, por eso checa qué personas van a recibir el apoyo de 40 mil pesos.

Vuelve el apoyo de $40 000 para Vivienda Bienestar hay registro quiénes lo reciben en julio 2026El programa Mejoramiento Vivienda para el Bienestar dará tarjetas en julio 2026. Foto: CONAVI
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