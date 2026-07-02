¿Dónde Hay Entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina el 3 de Julio 2026? Lista de Escuelas y Horarios

Hasta el próximo 31 de julio continúa la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina primaria donde se depositarán los 2,500 pesos del apoyo para uniformes y útiles escolares

Niño con Tarjeta de la Beca Bienestar. Calendario de Entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina 3 de Julio 2026.El coordinador estatal de Becas para el Bienestar de CDMX compartió las fechas de entrega de la Tarjeta Rita Cetina. Conoce a quiénes les corresponde este 3 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro.

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