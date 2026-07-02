¿Dónde Hay Entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina el 3 de Julio 2026? Lista de Escuelas y Horarios

Este mes continúa la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que recién se incorporaron al apoyo Bienestar que dará 2,500 pesos. Y en N+ te decimos en qué escuelas hay entrega de Tarjetas este 3 de julio 2026 y en qué horarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se extenderá hasta el próximo 31 de julio 2026.

Aunque en la escuela comunican cuándo y dónde los padres de familia y tutores deben presentarse a recoger la tarjeta, los coordinadores estatales de la CNBB también comparten información sobre las escuelas que ya están en proceso de entrega.

Para que consultes si tu hijo fue aceptado a la Beca Rita Cetina, te compartimos el link para consultar los folios.

¿Dónde hay entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina este 3 de julio 2026? Escuela y horario

Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de Becas para el Bienestar de la Ciudad de México compartió en sus redes sociales un listado con las escuelas que recibirán la Tarjeta de la Beca Rita Cetina este 3 de julio de 2026.

Las escuelas que tendrán atención en las instalaciones educativas son aquellas ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de CDMX. De acuerdo con la información dada a conocer por el funcionario, habrá dos horarios de entrega de 08:30 a 11:00 hrs y de 13:00 a 16:00 horas.

A continuación se enlistan las escuelas por clave y horario de entrega de Tarjeta de la Beca Rita Cetina primaria para este viernes 3 de julio 2026.

08:30 a 11:00 horas del 3 de julio 2026:

Escuela Gregorio Marías, con Clave 09DPR1296W.

Escuela Gregorio Marías, con clave 09DPR1295X.

Escuela Hermanos Serdán, con clave 09DPR2937G.

Escuela Hermanos Serdán, con clave 09DPR2608Y.

Escuela Ricardo Garcia Zamudio, con clave 09DPR2922E.

Escuela Isaac Newton, con clave 09DPR2804Q.

Escuela Luis Braille, con clave 09DPR3248Z.

13:00 a 16:00 horas del 3 de julio 2026:

Escuela Mariano Hidalgo, con clave 09DPR2248T.

Escuela Mariano Hidalgo, con clave 09DPR1246O.

Escuela José Ortega y Gasset, con clave 09DPR2653A.

Escuela José Ortega y Gasset, con clave 09DPR2799V.

Escuela Ricardo Garcia Zamudio, con clave 09DPR3108Z.

Escuela Isaac Newton, con clave 09DPR2801T.

Escuela Luis Braille, con clave 09DPR3249Z.

¿Qué necesitas para recoger la Tarjeta Beca Rita Cetina en julio 2026?

Como ocurrió con la entrega de otras Tarjetas Bienestar, hay una serie de documentos que debes reunir para pasar por ella, tanto del padre, madre o tutor, como del alumno.

Padre, madre o tutor:

Identificación oficial en original y copia.

Copia del acta de nacimiento.

Copia del CURP.

Copia del comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Alumno:

Copia del acta de nacimiento.

Copia del CURP.

El Gobierno de México estima que sea en agosto, días antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 cuando se deposite el apoyo bienestar por 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

SARR